Στο νοσοκομείο η Ζωζώ Σαπουντζάκη

Στο νοσοκομείο βρίσκεται τα τελευταία εικοσιτετράωρα η Ζωζώ Σαπουντζάκη.

Η Ζωζώ Σαπουντζάκη από την Κυριακή νοσηλεύεται σε ιδιωτικό θεραπευτήριο, όπου και μεταφέρθηκε μετά από μία έντονη αδιαθεσία.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες της εκπομπής «Πρωινό» του ΑΝΤ1, η ηθοποιός βρισκόταν στο σπίτι με φίλους της όταν ένιωσε μία έντονη αδιαθεσία, με το οξυγόνο της να πέφτει στο 82.

Τότε ο προσωπικός της γιατρός έκρινε ότι χρειάζεται να μεταφερθεί στο νοσοκομείο, προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες εξετάσεις και έκτοτε νοσηλεύεται.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες η κατάσταση της υγείας της παρουσιάζει σημαντική βελτίωση και σε λίγα 24ωρα θα βρίσκεται και πάλι στο σπίτι της.

«Οι γιατροί είπαν ότι η Ζωζώ, όπως λέει και το όνομα της, ζει δύο φορές και είναι μια χαρά» ανέφερε φίλη και συνεργάτιδά της στην εκπομπή.