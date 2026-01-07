Στο νοσοκομείο 13χρονη μετά από κατανάλωση αλκοόλ - Συνελήφθη ο πατέρας της

Στο νοσοκομείο «Παίδων Αγία Σοφία» μεταφέρθηκε ένα 13χρονο κορίτσι το οποίο φέρεται να έχασε τις αισθήσεις του λόγω κατανάλωσης αλκοόλ.
Το περιστατικό σημειώθηκε στο Περιστέρι.
Συνελήφθη ο υπάλληλος για την πώληση αλκοόλ
Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης, όπου μια 13χρονη προμηθεύτηκε παράνομα αλκοολούχο ποτό από περίπτερο.
Η ανήλικη σύμφωνα με πληροφορίες, έχασε τις αισθήσεις της και χρειάστηκε να μεταφερθεί με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Παίδων Αγία Σοφία» για τις πρώτες βοήθειες.
Η 13χρονη φέρεται να ήταν μαζί με την παρέα της όταν λιποθύμησε.
Όπως έγινε γνωστό από τις Αρχές για την υπόθεση, συνελήφθη τόσο ο υπάλληλος του περιπτέρου της περιοχής απ’ όπου αγόρασε το αλκοόλ, όσο και ο πατέρας της με την κατηγορία της παραμέλησης ανηλίκου.
Με πληροφορίες από ΕΡΤ