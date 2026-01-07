Στο μικροσκόπιο της Τροχαίας ο influencer μοτοσικλετιστής που ανεβάζει επικίνδυνα βίντεο στα social

Στο στόχαστρο της Ομάδας Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων έχει μπει influencer μοτοσικλετιστής.

Ο influencer μοτοσικλετιστής φέρεται να πραγματοποιεί καθημερινά επικίνδυνους ελιγμούς σε κεντρικές οδικές αρτηρίες του λεκανοπεδίου, καταγράφοντας τη δράση του και ανεβάζοντας τα σχετικά βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Τα επικίνδυνα βίντεο του influencer μοτοσικλετιστή

O συγκεκριμένος οδηγός που αψηφά τον κίνδυνο για την ίδια του του ζωή αλλά και άλλους οδηγούς, έχει καταγραφεί να κινείται με ιλιγγιώδη ταχύτητα στη λεωφόρο Βουλιαγμένης και στη λεωφόρο Ποσειδώνος, κάνοντας «σούζες» ακόμη και με το ένα χέρι, καθισμένος σταυροπόδι πάνω στη μοτοσικλέτα.

Σε ορισμένα βίντεο που ο ίδιος δημοσιεύει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, φέρεται να παραβιάζει και κόκκινα φανάρια.

Όλο αυτό το υλικό δημοσιεύεται στους προσωπικούς του λογαριασμούς σε Instagram και TikTok, με σκοπό- όπως εκτιμούν οι Αρχές- την αύξηση των likes, των προβολών και των αλληλεπιδράσεων, αλλά και την προσέλκυση νέων ακολούθων.

Οι αστυνομικοί φέρεται να έχουν ήδη εντοπίσει τους λογαριασμούς του στα social media και έχουν ξεκινήσει διαδικασίες για τη συλλογή ψηφιακών στοιχείων, προκειμένου να ταυτοποιηθεί ο διαχειριστής των λογαριασμών. Παράλληλα, εξετάζεται το ενδεχόμενο να υπάρχουν και συνεργοί, άτομα δηλαδή που τον ακολουθούν και καταγράφουν την επικίνδυνη πορεία του στους δρόμους της Αθήνας.

Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, με τις Αρχές να τονίζουν ότι η προβολή επικίνδυνων συμπεριφορών στα social media δεν μένει χωρίς συνέπειες, καθώς μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρά τροχαία ατυχήματα.