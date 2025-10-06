Στο «Ελ. Βενιζέλος» οι 27 Έλληνες ακτιβιστές του στολίσκου για τη Γάζα

Επέστρεψαν στην Ελλάδα οι 27 Έλληνες και ακτιβιστές από άλλες χώρες που είχαν συλληφθεί από τις ισραηλινές αρχές κατά τη διάρκεια της αποστολής του στολίσκου Global Sumud Flotilla, στην προσπάθειά τους να προσεγγίσουν τη Γάζα.

Τους ακτιβιστές περίμεναν στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» δεκάδες ανθρώπων με πανό, συνθήματα υπέρ της Παλαιστίνης και στήριξης στην προσπάθειά τους να φθάσουν στη Γάζα και να προσφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια.

Οι Έλληνες κρατούνταν τις τελευταίες ημέρες σε φυλακές στην έρημο Νεγκέβ, αλλά μετά από παρέμβαση του υπουργού Εξωτερικών, οργανώθηκε ο επαναπατρισμός τους, μέσω του αεροδρομίου του Εϊλάτ.

Η Αθήνα είχε προχωρήσει ήδη από την Παρασκευή σε έντονο διάβημα προς το Ισραήλ, ζητώντας την επίσπευση των ενεργειών για τον επαναπατρισμό των Ελλήνων πολιτών και τη διασφάλιση των δικαιωμάτων τους κατά την κράτηση.

Η άφιξη των ακτιβιστών στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» έγινε υπό αυξημένα μέτρα ασφαλείας, ενώ τους υποδέχθηκαν συγγενείς, εκπρόσωποι οργανώσεων και μέλη της ελληνικής αποστολής αλληλεγγύης. Περισσότεροι από 170 ακτιβιστές του κινήματος Global Sumud Flotilla, μεταξύ των οποίων και η περιβαλλοντική ακτιβίστρια Γκρέτα Τούνμπεργκ, θα επιστρέψουν στις χώρες τους μέσω Ελλάδας.

Με συνθήματα και σημαίες της Παλαιστίνης υποδέχθηκαν τους Έλληνες και τους ακτιβιστές άλλων χωρών, άνθρωποι που συγκεντρώθηκαν στο αεροδρόμιο / Φωτ.: Eurokinissi

Ο ισραηλινός στρατός αναχαίτισε τα πλοία του στολίσκου για τη Γάζα και όσοι συμμετείχαν στην αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας συνελήφθησαν / Φωτ.: Eurokinissi

Περισσότεροι από 170 ακτιβιστές του κινήματος Global Sumud Flotilla, μεταξύ των οποίων και η περιβαλλοντική ακτιβίστρια Γκρέτα Τούνμπεργκ, θα επιστρέψουν στις χώρες τους μέσω Ελλάδας. / Φωτ.: Eurokinissi

Φωτ.: Eurokinissi

Φωτ.: Eurokinissi

Φωτ.: Eurokinissi

Φωτ.: Eurokinissi

Φωτ.: Eurokinissi