Στην τελική ευθεία ο τριπλός κόμβος Σκαραμαγκά – Σχιστού

Ένα από τα σημαντικότερα έργα οδικών υποδομών για τη Δυτική Αττική μπαίνει στην τελική ευθεία, καθώς προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός για την κατασκευή τριών νέων ανισόπεδων κόμβων σε Σκαραμαγκά, Σχιστό και Ναυπηγεία, καθώς και για τη σύνδεση της Δυτικής Περιφερειακής Λεωφόρου Αιγάλεω με την Εθνική Οδό Αθηνών – Κορίνθου.

Ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας τόνισε ότι το έργο, προϋπολογισμού 70 εκατομμυρίων ευρώ, θα συμβάλει καθοριστικά στη μείωση της κυκλοφοριακής συμφόρησης, προσφέροντας ταχύτερες και ασφαλέστερες διαδρομές για χιλιάδες οδηγούς.

«Η ολοκλήρωση της Περιφερειακής Αιγάλεω και οι νέοι κόμβοι σημαίνουν λιγότερη ταλαιπωρία, πιο γρήγορες μετακινήσεις και μεγαλύτερη οδική ασφάλεια», δήλωσε ο κ. Δήμας, σημειώνοντας ότι το έργο θα λειτουργήσει ως εναλλακτικός διάδρομος από την Αττική Οδό προς τον Πειραιά και τα νοτιοδυτικά προάστια, αποσυμφορώντας τον Κηφισό.

Ο υπουργός υπογράμμισε ότι «κάθε μεγάλο έργο έχει έναν πραγματικό αποδέκτη: τον πολίτη», επισημαίνοντας πως με την ολοκλήρωση των κόμβων:

Δημιουργείται ενιαίος άξονας Λεωφόρου Σχιστού – Δυτικής Περιφερειακής Αιγάλεω,

Αντιμετωπίζονται χρόνια κυκλοφοριακά προβλήματα,

Αναβαθμίζεται η Εθνική Οδός Αθηνών–Κορίνθου με τρεις λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση.

Ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης χαρακτήρισε το έργο «σημαντική ανάσα για ολόκληρη την περιοχή» και «αποτέλεσμα μεθοδικής και συλλογικής προσπάθειας», τονίζοντας ότι «η μετατόπιση της βαριάς κυκλοφορίας εκτός αστικού ιστού θα ενισχύσει και την οδική ασφάλεια».

Από την πλευρά του, ο υφυπουργός Υποδομών Νίκος Ταχιάος έκανε λόγο για «ουσιαστική παρέμβαση» που θα αποσυμφορήσει μία περιοχή «με έντονη συγκέντρωση εγκαταστάσεων logistics και αυξημένες ανάγκες μετακίνησης».

Ο περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς επισήμανε ότι το έργο αποτελεί «κομβικό βήμα» για τη συνολική αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού στη Δυτική Αττική, ενώ ευχαρίστησε την κυβέρνηση και το υπουργείο για τη στενή συνεργασία και τη διασφάλιση της χρηματοδότησης.

Όπως υπογράμμισε ο γενικός γραμματέας Υποδομών Δημήτρης Αναγνώπουλος, το έργο θα ενισχύσει τη συνδεσιμότητα των δυτικών προαστίων με τον Πειραιά και το εθνικό δίκτυο, καθιστώντας τις μετακινήσεις πιο ασφαλείς και λειτουργικές.

Η υλοποίηση του έργου, που αναμένεται να ξεκινήσει το 2026, θεωρείται κρίσιμη για τη συνολική αναβάθμιση των μεταφορών στη Δυτική Αττική και τη δημιουργία ενός σύγχρονου, αποδοτικού και ασφαλούς οδικού δικτύου.