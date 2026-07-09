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Στην κηδεία της Βάγιας Νέστορα η κόρη της Αφροδίτη: Παρών ο Κυριάκος Μητσοτάκης και άλλοι πολιτικοί

Η Αφροδίτη Νέστορα πήρε ειδική άδεια από τους γιατρούς και μετέβη στην εκκλησία για την κηδεία της μητέρας της, που πέθανε μετά από τις επιθέσεις σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, στη Θεσσαλονίκη

The LiFO team
The LiFO team
ΚΗΔΕΊΑ ΒΑΓΙΑ ΝΕΣΤΟΡΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Facebook Twitter
Φωτ.: ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ / MOTION TEAM / Eurokinissi
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Η Αφροδίτη Νέστορα πήγε στην κηδεία της μητέρας της, Βάγιας Νέστορα, στη Θεσσαλονίκη.

Η Αφροδίτη Νέστορα πήρε ειδική άδεια από τους γιατρούς της, έφτασε στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στην Κοζάνη με αμαξίδιο, με εμφανή τα τραύματά της μετά την επίθεση στο σπίτι της, από την οποία έχασε τη ζωή της η μητέρα της.

Στην κηδεία παρευρέθηκαν, μεταξύ άλλων, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, και άλλα πρόσωπα από τον χώρο της πολιτικής που στάθηκαν στο πλευρό της οικογένειας.

Ο θάνατος της Βάγιας Νέστορα επήλθε μετά τις επιθέσεις που πραγματοποιήθηκαν πριν από μερικές ημέρες στη Θεσσαλονίκη, με τους δράστες να στοχοποιούν κατοικίες στελεχών της Νέας Δημοκρατίας με εκρηκτικούς μηχανισμούς.

Οι έρευνες για την υπόθεση βρίσκονται σε εξέλιξη, με τις αρχές να εκφράζουν αισιοδοξία για τον εντοπισμό των εμπλεκομένων.

«Οι δράστες πρέπει να συλληφθούν άμεσα και να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη για να τους αποδοθούν οι ευθύνες τους», δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Στην κηδεία της Βάγιας Νέστορα η κόρη της Αφροδίτη: Παρών ο Κυριάκος Μητσοτάκης και άλλοι πολιτικοί Facebook Twitter
Η Αφροδίτη Νέστορα στην κηδεία της μητέρας της, Βάγιας / Φωτ.: Eurokinissi / (ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ / MOTION TEAM)
Στην κηδεία της Βάγιας Νέστορα η κόρη της Αφροδίτη: Παρών ο Κυριάκος Μητσοτάκης και άλλοι πολιτικοί Facebook Twitter
Φωτ.: Eurokinissi / (ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ / MOTION TEAM)
Στην κηδεία της Βάγιας Νέστορα η κόρη της Αφροδίτη: Παρών ο Κυριάκος Μητσοτάκης και άλλοι πολιτικοί Facebook Twitter
Φωτ.: Eurokinissi / (ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ / MOTION TEAM)

Με πληροφορίες από ΕΡΤnews

 
 
 
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ΣΚΛΗΡΕΣ ΑΛΗΘΕΙΕΣ

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Η Αφροδίτη Νέστορα πήρε ειδική άδεια από τους γιατρούς και μετέβη στην εκκλησία για την κηδεία της μητέρας της, που πέθανε μετά από τις επιθέσεις σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, στη Θεσσαλονίκη
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