Στην iGEM Ioannina 2025 το χρυσό μετάλλιο του κορυφαίου παγκόσμιου διαγωνισμού συνθετικής βιολογίας

Η ομάδα iGEM Ioannina 2025 του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων κατέκτησε χρυσό μετάλλιο στον κορυφαίο παγκόσμιο διαγωνισμό συνθετικής βιολογίας iGEM Grand Jamboree.

Με τη βράβευσή τους στον διαγωνισμό του Παρισιού, τα μέλη της iGEM Ioannina 2025 ανέδειξαν το επίπεδο έρευνας, καινοτομίας και ακαδημαϊκής ποιότητας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Η ομάδα ξεχώρισε και διακρίθηκε για το πρόγραμμα «AMADRYADS», μια καινοτονία η οποία στοχεύει στην προστασία και διάσωση των πλατάνων από το μεταχρωματικό έλκος - ασθένεια επικίνδυνη που προκαλεί εκτεταμένη νέκρωση και αποτελεί μεγάλη απειλή τα οικοσυστήματα της Ελλάδας.

Καθοδηγούμενοι από τα μέλη του διδακτικού προσωπικού, οι φοιτητές ανέπτυξαν πρωτοποριακές λύσεις συνθετικής βιολογίας για την αντιμετώπιση του φαινομένου, μέσα από έναν συνδυασμό επιστημονικής τεκμηρίωσης και περιβαλλοντικής αφύπνησης.

Την ομάδα iGEM Ioannina 2025 συνεχάρη, μεταξύ άλλων, η Πρύτανης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, κ. Άννα Μπατιστάτου και ακολούθως, τα μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης και οι Αντιπρυτάνεις του Πανεπιστημίου. Επίσης συνεχάρησαν τα μέλη του διδακτικού προσωπικού που στήριξαν επιστημονικά την ομάδα των φοιτητών. Η διοίκηση του Ιδρύματος δεσμεύτηκε για μελλοντική στήριξη παρόμοιων πρωτοβουλιών.