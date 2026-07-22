Στην Ελλάδα παραμένει ο Τζέιμς Δαλαμάγκας – «Όχι» στην έκδοσή του στην Αυστραλία

Στην Ελλάδα θα παραμείνει ο Τζέιμς Δαλαμάγκας, ο οποίος καταζητούνταν για περισσότερα από 25 χρόνια από τις αυστραλιανές αρχές για ανθρωποκτονία στο Σίδνεϊ.

Ύστερα από διαδικασία που διήρκεσε περίπου επτά ώρες, το Συμβούλιο Εφετών Πατρών απέρριψε το αίτημα για την έκδοση του 56χρονου στην Αυστραλία. Οι δικαστές έκριναν ότι δεν πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις για να παραδοθεί στις αυστραλιανές αρχές.

Η απόφαση αφορά αποκλειστικά το αίτημα έκδοσης και όχι την ουσία της υπόθεσης που εκκρεμεί στην Αυστραλία. Ο Δαλαμάγκας δεν αντιμετωπίζει κατηγορία στην Ελλάδα.

Ο Ελληνοαυστραλός είχε συλληφθεί στις αρχές Ιουνίου στην Αιγιάλεια, όπου, σύμφωνα με τις αρχές, ζούσε με διαφορετικά στοιχεία ταυτότητας. Σε βάρος του είχε εκδοθεί ερυθρά αγγελία της Interpol για τη δολοφονία του ομογενούς Γιώργου Γιαννόπουλου το 1999.

Στις 8 Ιουλίου είχε αποφυλακιστεί από τις φυλακές Αγίου Στεφάνου και είχε αφεθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, έως ότου το Συμβούλιο Εφετών αποφασίσει αν θα εγκρίνει την έκδοσή του.

Τζέιμς Δαλαμάγκας: Η υπόθεση στο Σίδνεϊ

Οι αυστραλιανές αρχές κατηγορούν τον Δαλαμάγκα ότι σκότωσε τον Γιώργο Γιαννόπουλο σε νυχτερινό κέντρο του Σίδνεϊ το 1999.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, ο Γιαννόπουλος επιχείρησε να σταματήσει μια βίαιη συμπλοκή μεταξύ θαμώνων και δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι. Υπέκυψε αργότερα στα τραύματά του.

Ένταλμα σύλληψης για τον Δαλαμάγκα εκδόθηκε μία ημέρα μετά το έγκλημα, όμως εκείνος είχε ήδη φύγει από την Αυστραλία και είχε επιστρέψει στην Ελλάδα.

Μετά την απόρριψη του αιτήματος έκδοσης, ο 56χρονος δεν θα παραδοθεί στις αυστραλιανές αρχές και θα παραμείνει στην Ελλάδα.

Με πληροφορίες από ERT News