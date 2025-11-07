Στην Ελλάδα ο μεγαλύτερος ιστός αράχνης στον κόσμο

Ο μεγαλύτερος ιστός αράχνης στον κόσμο ανακαλύφθηκε στην Ελλάδα.

Μια ομάδα ερευνητών ανακάλυψε, πιο συγκεκριμένα, περισσότερες από 111.000 αράχνες μέσα σε ένα σκοτεινό σπήλαιο στα σύνορα Αλβανίας-Ελλάδας, στο Σαρανταπόρο.

Σύμφωνα με μια μελέτη που δημοσιεύθηκε στις 17 Οκτωβρίου στο περιοδικό Subterranean Biology, ο ιστός εκτείνεται σε μήκος 350 μέτρων και πρόκειται για ένα μωσαϊκό χιλιάδων μεμονωμένων ιστών σε σχήμα χωνιού.

Ο επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης Ιστβάν Ουράκ, αναπληρωτής καθηγητής βιολογίας στο Sapientia Hungarian University of Transylvania στη Ρουμανία, εξήγησε πως πρόκειται για την πρώτη απόδειξη αποικιακής συμπεριφοράς σε δύο κοινά είδη αραχνών.

«Ο φυσικός κόσμος εξακολουθεί να μας επιφυλάσσει αμέτρητες εκπλήξεις», δήλωσε ο Ουράκ στο Live Science. «Αν προσπαθούσα να περιγράψω με λόγια όλα τα συναισθήματα που με κυρίευσαν [όταν είδα τον ιστό], θα τόνιζα τον θαυμασμό, τον σεβασμό και την ευγνωμοσύνη. Πρέπει να το ζήσεις για να καταλάβεις πραγματικά πώς είναι».

«Συχνά, νομίζουμε ότι γνωρίζουμε ένα είδος πλήρως, ότι κατανοούμε τα πάντα για αυτό, αλλά μπορεί να προκύψουν απροσδόκητες ανακαλύψεις», σημειώνει ο Ουράκ. «Ορισμένα είδη εμφανίζουν αξιοσημείωτη γενετική πλαστικότητα, η οποία συνήθως γίνεται εμφανής μόνο υπό ακραίες συνθήκες. Τέτοιες συνθήκες μπορούν να προκαλέσουν συμπεριφορές που δεν παρατηρούνται υπό «κανονικές» συνθήκες».

Η αποικία είναι κρίσιμο να διατηρηθεί και παρά τις προκλήσεις που μπορεί να προκύψουν. Την ίδια ώρα, οι ερευνητές εργάζονται σε μια άλλη μελέτη που θα αποκαλύψει περαιτέρω στοιχεία για τους κατοίκους του Σπηλαίου του Θείου.