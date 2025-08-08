Στη φυλακή ο πρώην αστυνομικός και γνωστός TikToker για διακίνηση ναρκωτικών

Προφυλακιστέοι κρίθηκαν, μετά από μαραθώνιες απολογίες στον ανακριτή, ο 30χρονος πρώην αστυνομικός και ο συγκατηγορούμενός του για υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών.

Σε βάρος του πρώην αστυνομικού, ο οποίος μέχρι πρόσφατα υπηρετούσε στην Άμεση Δράση και είχε παραιτηθεί λίγο πριν τη σύλληψή του, ασκήθηκε ποινική δίωξη για διακίνηση ναρκωτικών σε βαθμό κακουργήματος, καθώς και για τρία πλημμελήματα: οπλοκατοχή, ψευδή υπεύθυνη δήλωση και κατοχή αναβολικών.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε μετά από έρευνα της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛ.ΑΣ., η οποία είχε ξεκινήσει πριν ο κατηγορούμενος αποχωρήσει από το Σώμα. Σύμφωνα με τη δικογραφία, στο σπίτι του βρέθηκαν πάνω από 150 γραμμάρια κοκαΐνης, αναβολικά και άλλα απαγορευμένα σκευάσματα.

Ο ίδιος, γνωστός και από τη δραστηριότητά του στο TikTok, αρνείται τις κατηγορίες, ωστόσο η Δικαιοσύνη διέταξε την προσωρινή του κράτηση, μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης.

