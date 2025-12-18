Στη φυλακή ο «Έλληνας Εσκομπάρ» - Τι είπε στην απολογία του

Προφυλακιστέοι κρίθηκαν οι τέσσερις από τους 5 συλληφθέντες για την υπόθεση της διακίνησης μεγάλης ποσότητας κοκαΐνης στο αλιευτικό σκάφος που εντόπισε το Γαλλικό Πολεμικό Ναυτικό κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του από τη Γουιάνα στην Ευρώπη.

Ανάμεσά τους ο «Έλληνας Εσκομπάρ» ο οποίος φέρεται να υποστήριξε ότι το πλοίο δεν ήταν δικό του και ότι το είχε μεταβιβάσει σε άλλο μέλος του πληρώματος που συνελήφθη από τις γαλλικές αρχές.

Ο «Έλληνας Εσκομπάρ», όπως έγινε γνωστός ο συλληφθείς ως «εγκέφαλος» της εγκληματικής οργάνωσης που εξαρθρώθηκε από την Δίωξη Ναρκωτικών, ήταν πολύ παλιός γνώριμος των Αρχών.

Ακόμη και πριν την μεγάλη επιτυχία της σύλληψής του το 2004 στην Στουτγκάρδη, μετά τον εντοπισμό του Africa 1 και των 5,5 τόνων κοκαΐνης από την Λατινική Αμερική στην Ευρώπη, το συγκεκριμένο πρόσωπο είχε απασχολήσει πολλές φορές τις Αρχές, κατάφερνε όμως πάντα να ξεγλιστρά από τους διώκτες του αφού φρόντιζε να μην αφήνει ίχνη πίσω του.