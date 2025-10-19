Στη Δικαιοσύνη οι έξι συλληφθέντες για απάτη ύψους 2 εκατ. ευρώ σε βάρος του ΕΦΚΑ

Ενώπιον της Δικαιοσύνης οδηγούνται σήμερα, Κυριακή 19 Οκτωβρίου, οι έξι συλληφθέντες που κατηγορούνται για συμμετοχή σε οργανωμένο κύκλωμα το οποίο φέρεται να εξαπάτησε τον ΕΦΚΑ και το ελληνικό Δημόσιο, προκαλώντας ζημία άνω των 2 εκατομμυρίων ευρώ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας της Υποδιεύθυνσης Οικονομικών Εγκλημάτων της ΕΛ.ΑΣ., οι κατηγορούμενοι –πέντε υπήκοοι Συρίας και ένας Έλληνας– είχαν συγκροτήσει εγκληματική οργάνωση ήδη από το 2014, η οποία λειτουργούσε μέσω δικτύου εννέα εταιρειών παραγωγής ενδυμάτων.

Οι αρχές αποκαλύπτουν ότι το κύκλωμα είχε ασφαλίσει εικονικά 108 εργαζομένους, χρησιμοποιώντας είτε ανύπαρκτα άτομα είτε πρόσωπα-«αχυρανθρώπους». Με αυτόν τον τρόπο δήλωναν ψευδώς καταβολές ασφαλιστικών εισφορών, χωρίς όμως αυτές να αποδίδονται ποτέ. Οι εταιρείες-«φαντάσματα» δεν κατέβαλλαν ούτε τους νόμιμους φόρους, ζημιώνοντας σημαντικά τον ΕΦΚΑ και το ελληνικό Δημόσιο.

Από την προανάκριση προέκυψε ότι δύο αδέλφια από τη Συρία, οι οποίοι είχαν φτάσει στην Ελλάδα ως πρόσφυγες, θεωρούνται εγκέφαλοι της οργάνωσης. Παράλληλα, αποκαλύφθηκε ότι διατηρούσαν πολυτελή τρόπο ζωής, αγοράζοντας ακριβά αυτοκίνητα και ακίνητα, ενώ πραγματοποιούσαν συχνά ταξίδια στο εξωτερικό.

Κομβικό ρόλο φέρεται να είχε και ένας 55χρονος Έλληνας λογιστής, ο οποίος –σύμφωνα με τη δικογραφία– παρείχε την τεχνική και οργανωτική υποστήριξη στο κύκλωμα, διευκολύνοντας τη διαχείριση των ψευδών στοιχείων και την απόκρυψη των εσόδων από την απάτη.

Οι έξι κατηγορούμενοι απολογούνται σήμερα ενώπιον της 25ης τακτικής ανακρίτριας, αντιμετωπίζοντας βαρύτατες κατηγορίες για διεύθυνση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, απάτη, φοροδιαφυγή, πλαστογραφία και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος.

