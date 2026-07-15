Στεγαστικό: Το νέο μεγάλο άγχος των Ελλήνων και οι «ένοχοι» που δείχνουν οι πολίτες

Αν μέχρι πριν από λίγα χρόνια το στεγαστικό αφορούσε κυρίως όσους έψαχναν το πρώτο τους σπίτι, σήμερα αφορά σχεδόν τους πάντες: τον φοιτητή που δεν βρίσκει σπίτι στην πόλη όπου πέρασε, το νέο ζευγάρι που αναβάλλει τη συγκατοίκηση, την οικογένεια που βλέπει το ενοίκιο να ανεβαίνει κάθε χρόνο, τους γονείς που αναρωτιούνται αν τα παιδιά τους θα καταφέρουν ποτέ να αποκτήσουν τη δική τους στέγη.

Αυτό ακριβώς αποτυπώνει και η νέα έρευνα ΤΑΣΕΙΣ της MRB Hellas, που πραγματοποιήθηκε τον Ιούλιο του 2026 σε πανελλαδικό δείγμα 2.000 ατόμων. Το στεγαστικό εμφανίζεται πλέον ως μία νέα, ιδιαίτερα ισχυρή είσοδος στη λίστα με τα σημαντικότερα ζητήματα που απασχολούν τη χώρα, αποτελώντας μία από τις μεγαλύτερες κοινωνικές προκλήσεις της εποχής. Και τα επίσημα στοιχεία δεν αφήνουν κανένα περιθώριο αμφισβήτησης.

Ένα πρόβλημα που πλέον δεν αμφισβητεί σχεδόν κανείς

Η έρευνα κατατάσσει το στεγαστικό πλέον στην 5η θέση (17,1%) ανάμεσα στα σημαντικότερα προβλήματα της χώρας, δίπλα σε διαχρονικά ζητήματα όπως πληθωρισμός/ ακρίβεια, υγεία/περίθαλψη, χαμηλοί μισθοί και θέματα διαφθοράς, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει το ότι ανεργία, παιδεία, εγκληματικότητα και δημογραφικό έπονται.

Μιλάμε, επομένως, για μια εντυπωσιακή μετατόπιση, που δείχνει ότι αποτελεί το νέο μεγάλο κοινωνικό πρόβλημα που έχει ανέβει με ταχύτητα στην κορυφή των ανησυχιών των Ελλήνων αφού ένα συντριπτικό 92,5% των ερωτηθέντων χαρακτηρίζει το στεγαστικό πολύ ή αρκετά σοβαρό πρόβλημα. Μάλιστα, για το 64,4% πρόκειται για ένα ζήτημα ιδιαίτερα οξύ, ενώ μόλις το 5,8% θεωρεί ότι η κατάσταση δεν είναι τόσο σοβαρή.

Το ίδιο αποτυπώνεται και όταν οι πολίτες καλούνται να πουν ποιοι κλάδοι πρέπει να συμβάλουν περισσότερο στη μείωση της ακρίβειας: η στέγαση συγκαταλέγεται ανάμεσα στους τομείς όπου θεωρούν ότι απαιτούνται οι πιο ουσιαστικές παρεμβάσεις.

Κι όμως, η μεγαλύτερη αγωνία δεν ανήκει στη Gen Z

Θα περίμενε κανείς ότι οι νέοι, που δυσκολεύονται περισσότερο να ενοικιάσουν ή να αγοράσουν σπίτι, θα ήταν και εκείνοι που ανησυχούν περισσότερο.

Τα στοιχεία όμως λένε κάτι διαφορετικό: οι Boomers (60+) εμφανίζουν το υψηλότερο ποσοστό ανησυχίας, με 96%, ακολουθεί η Gen X (44-59) με 94,7%, λίγο χαμηλότερα η Gen Y (28-43) με 90,9% ενώ η Gen Z (17-27) φτάνει στο 81,5%.

Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι οι νέοι βιώνουν λιγότερο έντονα το πρόβλημα, αλλά ότι το στεγαστικό έχει πάψει, προφανώς, να είναι αποκλειστικά δική τους υπόθεση και έχει εξελιχθεί σε διαγενεακή ανησυχία που αγγίζει σχεδόν κάθε ελληνική οικογένεια και κυρίως τους γονείς που βλέπουν τα παιδιά τους να δυσκολεύονται να αποκτήσουν το δικό τους σπίτι.

Ποιον θεωρούν, λοιπόν, υπεύθυνο για την εκτόξευση των τιμών;

Στο ερώτημα ποιος ευθύνεται, το συμπέρασμα είναι ξεκάθαρο: ο βασικός «ένοχος» είναι η αυξημένη ζήτηση από ξένους αγοραστές, που συγκεντρώνει 45,9%, ενώ αμέσως μετά ακολουθούν οι βραχυχρόνιες μισθώσεις (Airbnb) με 41,1%.

Την ίδια στιγμή, μόλις το 27,4% θεωρεί ότι ευθύνεται η φορολογική πολιτική, ενώ μόνο το 21,1% αποδίδει το πρόβλημα στην περιορισμένη έκδοση νέων οικοδομικών αδειών. Η συγκεκριμένη εικόνα δείχνει ότι οι πολίτες αντιλαμβάνονται το στεγαστικό κυρίως ως αποτέλεσμα των πιέσεων που δέχεται η αγορά και λιγότερο ως συνέπεια συγκεκριμένων κυβερνητικών επιλογών.

Οι απαντήσεις, ωστόσο, δεν είναι ίδιες για όλους. Οι άνδρες εμφανίζονται πιο επιρρεπείς στο να αποδίδουν την κρίση στους ξένους αγοραστές και στις βραχυχρόνιες μισθώσεις, ενώ οι γυναίκες δίνουν μεγαλύτερη βαρύτητα στη φορολογική πολιτική, στην οικονομική αβεβαιότητα και στο αυξημένο κόστος κατασκευής.

Μεγαλύτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει, όμως και εδώ, η διαφοροποίηση ανά ηλικία: οι ηλικίες 35-54 ετών στρέφουν περισσότερο τα βέλη τους στις βραχυχρόνιες μισθώσεις. Στην ομάδα 45-54, μάλιστα, το Airbnb συγκεντρώνει 46,4%, το υψηλότερο ποσοστό από κάθε άλλη ηλικιακή κατηγορία.

Αντίθετα, στους 65+ αλλάζει εντελώς η ιεράρχηση. Εκεί κυριαρχούν ο πληθωρισμός (43,1%), το κόστος κατασκευής (40,6%) και η κερδοσκοπία (39,5%), ενώ το Airbnb περνά σε δεύτερο πλάνο.

Ακόμη πιο αποκαλυπτική είναι η εικόνα όσων δηλώνουν ότι το στεγαστικό αποτελεί ένα από τα τρία σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ίδιοι. Για αυτούς, ο βασικός υπεύθυνος δεν είναι πλέον οι ξένοι αγοραστές αλλά οι βραχυχρόνιες μισθώσεις, που εκτοξεύονται στο 48,9%, αφήνοντας δεύτερους τους ξένους αγοραστές (42,8%). Όσο πιο άμεσα, δηλαδή, βιώνει κάποιος τη στεγαστική κρίση, τόσο περισσότερο θεωρεί ότι το Airbnb έχει αλλάξει τους κανόνες της αγοράς.

Ακόμη πιο χαρακτηριστικές είναι οι απαντήσεις όσων δηλώνουν ότι το στεγαστικό συγκαταλέγεται στα τρία σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα η χώρα. Σε αυτή την κατηγορία, οι βραχυχρόνιες μισθώσεις ανεβαίνουν στην πρώτη θέση με 48,9%, αφήνοντας πίσω τους ξένους αγοραστές (42,8%). Το εύρημα αυτό δείχνει ότι όσοι βιώνουν πιο έντονα τις συνέπειες της στεγαστικής κρίσης έχουν διαφορετική ανάγνωση των αιτιών σε σχέση με τον γενικό πληθυσμό.

Αν υπάρχει, ωστόσο, ένα σημείο στο οποίο οι πολίτες εμφανίζονται σχεδόν εξίσου κατηγορηματικοί, αυτό αφορά την αξιολόγηση των κυβερνητικών παρεμβάσεων και τα μέτρα που έχουν ληφθεί μέχρι σήμερα.

Συγκεκριμένα σχεδόν δύο στους τρεις (66,9%) θεωρούν ότι τα μέτρα κινούνται προς λάθος κατεύθυνση, ενώ μόλις το 21,1% πιστεύει ότι βρίσκονται στη σωστή, με τη μεγαλύτερη δυσαρέσκεια να καταγράφεται στη Gen Y, όπου το ποσοστό φτάνει το 71,9%.

Η πιο αρνητική στάση καταγράφεται στη Generation Y, δηλαδή στη γενιά που βρίσκεται σήμερα αντιμέτωπη με την προσπάθεια αγοράς ή ενοικίασης πρώτης κατοικίας.

Το συμπέρασμα που προκύπτει είναι ότι το στεγαστικό έχει πλέον μετατραπεί σε ένα από τα σημαντικότερα κοινωνικά ζητήματα της χώρας. Οι πολίτες μπορεί να διαφωνούν για το τι ευθύνεται περισσότερο για την εκτόξευση των τιμών, ωστόσο συγκλίνουν σε δύο βασικές διαπιστώσεις: ότι η πρόσβαση σε προσιτή κατοικία γίνεται ολοένα δυσκολότερη και ότι οι μέχρι σήμερα παρεμβάσεις δεν έχουν καταφέρει να αντιστρέψουν την εικόνα.

Σε μια περίοδο όπου το κόστος ζωής παραμένει υψηλό, το δικαίωμα στη στέγη αναδεικνύεται σε ένα από τα πιο κρίσιμα ζητήματα για το παρόν και το μέλλον της ελληνικής κοινωνίας.