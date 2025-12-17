Στέφανος Τσιτσιπάς: Ο δικηγόρος του προσκόμισε στοιχεία που δείχνουν ότι δεν οδηγούσε ο τενίστας

Μέχρι τη Δευτέρα είχε προθεσμία ο Στέφανος Τσιτσιπάς, να καταθέσει το δίπλωμα οδήγησής του στην Τροχαία, σχετικά με το περιστατικό της παράβασης στην Αττική Οδό.

Ο δικηγόρος του τότε, μετέβη στην Τροχαία της Αττικής Οδού, ζητώντας νέα προθεσμία, προκειμένου να συγκεντρώσει έγγραφα που αποδεικνύουν ότι δεν ήταν ο Στέφανος Τσιτσιπάς ο οδηγός του ΙΧ, κατά τον χρόνο της παράβασης για υπέρβαση του ορίου ταχύτητας.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η πλευρά του κορυφαίου τενίστα υποστηρίζει πως ο ίδιος βρισκόταν εκτός Ελλάδας και πως ο πατέρας του οδηγούσε το ΙΧ του κατά τη διάρκεια του περιστατικού.

Σήμερα, έγινε γνωστό από πληροφορίες της εκπομπής «Buongiorno» ότι η υπόθεση βρίσκεται στην τελική της φάση, καθώς η Τροχαία εξετάζει το υπόμνημα που κατέθεσε η πλευρά του τενίστα.

Αναλυτικότερα, η υπεράσπιση ισχυρίζεται ότι οδηγός ήταν ο πατέρας του, ο οποίος καθυστέρησε να αναλάβει την ευθύνη λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων και αναμένεται να παρουσιαστούν αποδεικτικά στοιχεία, όπως εισιτήρια ή αποδείξεις διαμονής, που να πιστοποιούν πως ο Στέφανος Τσιτσιπάς δεν βρισκόταν στη χώρα.

Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή από τις αρχές, θα γίνει δεκτή η ένσταση και οι κυρώσεις, συμπεριλαμβανομένης της αφαίρεσης διπλώματος, θα επιβληθούν στον πατέρα του. Σε αντίθετη περίπτωση, θα σχηματιστεί δικογραφία σε βάρος του Στέφανου Τσιτσιπά για απείθεια.