Στέφανος Τσιτσιπάς: «Δεν του ζητήθηκε να επιδείξει άδεια οδήγησης που νοµίµως κατέχει»

Σε ανακοίνωση προχώρησε ο δικηγόρος του Στέφανου Τσιτσιπά, σχετικά με το περιστατικό της παράβασης στην Αττική Οδό.

Την Παρασκευή έληξε η προθεσμία του Στέφανου Τσιτσιπά να παραδώσει το δίπλωμα οδήγησής του στις Αρχές και πλέον καλείται να προσκομίσει έως τη Δευτέρα τα απαραίτητα έγγραφα.

Σε περίπτωση που αυτό δε συμβεί, θα σχηματιστεί δικογραφία για απείθεια εναντίον του.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο δικηγόρος του εμφανίστηκε στην Τροχαία της Αττικής Οδού το μεσημέρι της Παρασκευής και ζήτησε διορία προκειμένου να καταθέσει τα έγγραφα, τα οποία αποδεικνύουν ότι ο τενίστας δεν ήταν αυτός που οδηγούσε και κατ' επέκταση αυτός που έτρεχε με 213 χιλιόμετρα.

Όπως μάλιστα αναφέρει και στην ανακοίνωσή που εκδόθηκε νωρίτερα σήμερα, ο πατέρας του Στέφανου Τσιτσιπά ήταν εκείνος πο οδηγούσε το ΙΧ και ο τενίστας έχει κανονικά δίπλωμα οδήγησης.

Η ανακοίνωση του δικηγόρου του Στέφανου Τσιτσιπά

«Ως πληρεξούσιος δικηγόρος του διεθνούς φήμης τενίστα Στέφανου Τσιτσιπά, αναφορικά µε τροχονοµική παράβαση η οποία φέρεται να έλαβε χώρα την 24/09/2025 και η οποία αναίτια έλαβε απερίγραπτα μεγάλη δημοσιότητα, µε αναπαραγωγή πλήθους ψευδών ειδήσεων και σχολίων από αδιευκρίνιστες πηγές, µε σκοπό την παντελώς αδικαιολόγητη και, επί του παρόντος, ακατανόητη επίθεση στο πρόσωπο ενός αθλητή που έχει μόνο προσφέρει στο κοινωνικό σύνολο και στη χώρα του, δηλώνονται τα ακόλουθα:

Οι αναγκαίες εξηγήσεις και διευκρινίσεις έχουν δοθεί, αποκλειστικά και προσηκόντως στις αρμόδιες αστυνομικές αρχές, οι οποίες μέχρι σήμερα έχουν επιδείξει υποδειγματική συμπεριφορά. Τα δε περιθώρια που τάσσει ο νόμος είναι απολύτως σαφή και δεν χρήζουν περαιτέρω δημοσίων εξηγήσεων.

Δυστυχώς, τα πραγµατικά γεγονότα δεν δύνανται να επιβεβαιώσουν ούτε να θρέψουν τη χαιρεκακία ορισμένων. Τα γεγονότα έχουν ως εξής:

Ουδέποτε ο Στέφανος Τσιτσιπάς υπήρξε οδηγός του εν λόγω οχήµατος. Αν και είναι ιδιοκτήτης αυτού, την επίμαχη ημέρα το είχε παραχωρήσει στον πατέρα του, Απόστολο Τσιτσιπά, και συνεπώς ουδέποτε κατελήφθη να οδηγεί ή να προκαλεί οποιοδήποτε είδους ατύχηµα.

Ουδέποτε ζητήθηκε από τον Στέφανο Τσιτσιπά να επιδείξει άδεια ικανότητας οδήγησης που νοµίµως κατέχει. Αμέσως µμόλις έλαβε γνώση της βεβαίωσης της παράβασης και εντός της προβλεπόμενης εκ του νόμου προθεσμίας, προέβη σε όλες τις νόµιµες ενέργειες για τη γνωστοποίηση του πραγματικού οδηγού του οχήματος, προκειμένου η παράβαση να βεβαιωθεί στο πρόσωπο που πράγματι την τέλεσε.

Ο δε πραγµατικός οδηγός του οχήµατος, ήτοι ο πατέρας του, Απόστολος Τσιτσιπάς, προσήλθε αμέσως ενώπιον των αρµόδιων αρχών, προκειµένου να του επιβληθούν οι προβλεπόμενες από τον νόµο κυρώσεις, αποδέχθηκε εξίσου άµεσα την ευθύνη που αναλογούσε στην πράξη του, προσκομίζοντας συγχρόνως όλα τα απαιτούμενα εκ του νόµου έγγραφα, τα οποία αποδεικνύουν ρητά, ακλόνητα και αναµφίβολα ότι εκείνος ήταν ο οδηγός του οχήµατος κατά την ανωτέρω ηµεροµηνία.

Εν κατακλείδι, η απολύτως σύννοµη συµπεριφορά του Στέφανου Τσιτσιπά και της οικογενείας του είναι αδιαμφισβήτητη. Ως εκ τούτου, καλούνται όσοι έχουν προβεί σε ανακριβείς ή συκοφαντικές αναφορές να ανακαλέσουν, ή τουλάχιστον να επιδεικνύουν τη δέουσα επιφύλαξη, προκειμένου να μην συνεχίζεται η αδικαιολόγητη προσβολή της προσωπικότητας και της φήµης ενός ανθρώπου που έχει τιµήσει την Ελλάδα τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό», αναφέρεται στην ανακοίνωση του δικηγόρου του.