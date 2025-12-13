Στέφανος Τσιτσιπάς: Δεν κατέθεσε δίπλωμα οδήγησης στις Αρχές - Αναμένεται δικογραφία σε βάρος του

Την Παρασκευή έληξε η προθεσμία του Στέφανου Τσιτσιπά να παραδώσει το δίπλωμα οδήγησής του στις Αρχές.

Υπενθυμίζεται πως το αυτοκίνητο του Στέφανου Τσιτσιπά, «πιάστηκε» από τις κάμερες της Αττικής Οδού να τρέχει με 213 χλμ/ώρα και του επιβλήθηκε πρόστιμο 2.000 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος, ωστόσο όπως υποστηρίζει δεν οδηγούσε ο ίδιος.

Συγκεκριμένα, ο πατέρας του κορυφαίου τενίστα ανέλαβε την ευθύνη, επιμένοντας ότι εκείνος ήταν ο οδηγός του αυτοκινήτου του γιου του, όμως η Τροχαία δεν αποδέχθηκε την εκδοχή.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο δικηγόρος του Στέφανου Τσιτσιπά εμφανίστηκε στην Τροχαία της Αττικής Οδού το μεσημέρι της Παρασκευής και ζήτησε διορία προκειμένου να καταθέσει τα έγγραφα, τα οποία αποδεικνύουν ότι ο τενίστας δεν ήταν αυτός που οδηγούσε και κατ' επέκταση αυτός που έτρεχε με 213 χιλιόμετρα.

Πλέον καλείται να προσκομίσει έως τη Δευτέρα τα έγγραφα αυτά και σε περίπτωση που αυτό δε συμβεί θα σχηματιστεί δικογραφία για απείθεια εναντίον του.

Με πληροφορίες από Mega