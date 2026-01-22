Στέφανος Παπαδόπουλος για Μαζωνάκη: «Μου πέρασε από το μυαλό να αποσύρω τη μήνυση»

Προθεσμία έλαβε ο Στέφανος Παπαδόπουλος προκειμένου να καταθέσει το υπόμνημα με τις διευκρινίσεις που ζήτησε ο εισαγγελέας, στο πλαίσιο της μήνυσης που υπέβαλε ο 21χρονος τραγουδιστής τον περασμένο Δεκέμβριο κατά του Γιώργου Μαζωνάκη.

Ο Στέφανος Παπαδόπουλος έχει καταγγείλει τον Γιώργο Μαζωνάκη για ασέλγεια και απρεπή συμπεριφορά εντός εργασιακού χώρου.

Ο νεαρός τραγουδιστής μίλησε στο Mega και την εκπομπή «Buongiorno», αποκαλύπτοντας, μεταξύ άλλων, πως έχει σκεφτεί να αποσύρει τη μήνυση.

«Είμαι σε μια φάση που προσπαθώ να ορθοποδήσω. Δεν θα πω ότι είμαι καλά κάθε μέρα. Υπάρχουν δύσκολες στιγμές, αλλά νιώθω ότι έκανα το σωστό για να μπορώ να κοιτάζω τον εαυτό μου στον καθρέφτη και να λέω "κοιμήσου ήσυχος"», ανέφερε.

Όπως εξήγησε, η σκέψη να αποσύρει τη μήνυση πέρασε από το μυαλό του όταν είδε το μέγεθος της δημόσιας επίθεσης που δέχτηκε. «Όταν μιλάς για ένα προσωπικό σου βίωμα και δέχεσαι τόσο πόλεμο, αυτό αναπόφευκτα σε λυγίζει. Ο κόσμος κρίνει εύκολα και αυστηρά, χωρίς να γνωρίζει το υπόβαθρο. Επειδή δεν έχω το ίδιο κύρος ή τη δισκογραφία του Γιώργου Μαζωνάκη και δεν βρίσκομαι στα σπίτια του κόσμου, είναι λογικό να με αντιμετωπίζουν πιο δύσπιστα», σημείωσε.

Παράλληλα, αποκάλυψε ότι μετά τη δημοσιοποίηση της μήνυσης δέχτηκε πλήθος μηνυμάτων στα social media από ανθρώπους που του εξιστόρησαν παρόμοιες εμπειρίες στον χώρο της μουσικής. «Με πλησίασαν πολλοί για να μου πουν τις δικές τους ιστορίες, που αφορούσαν μαέστρους, μάνατζερ, μαγαζάτορες και συναδέλφους. Αυτό που με πληγώνει, όμως, είναι ότι οι περισσότεροι δεν μιλούν – όχι γιατί δεν έχουν κάτι να πουν, αλλά γιατί είδαν πώς αντιμετωπίστηκα εγώ», τόνισε.

Τέλος, ερωτηθείς για το αν φοβάται το ενδεχόμενο ο Γιώργος Μαζωνάκης να του κάνει μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση, απάντησε: «όταν και αν μπορούμε να το ξανασυζητήσουμε, εδώ είμαστε».