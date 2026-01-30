ΣτΕ: Ανέτρεψε την απόφασή του για την έκδοση ή ανανέωση διαβατηρίων με την παλιά ταυτότητα

To Συμβούλιο της Επικρατείας, σε ανακοίνωσή του αναφέρει ότι κατά την εξέταση στο ακροατήριο της επίμαχης υπόθεσης ανανέωσης του διαβατηρίου πολίτη (και αφού είχε ήδη εκδοθεί η απόφαση της επιτροπής Αναστολών), ο ενδιαφερόμενος πολίτης δεν εκπροσωπήθηκε από δικηγόρο και η αίτηση ακύρωσής του απορρίφθηκε.

Ακόμη, η ανακοίνωση αναφέρει ότι η απορριπτική απόφαση επί της κυρίας αίτησης του ενδιαφερόμενου πολίτη, δημοσιεύθηκε σήμερα, και η απόφαση αναστολής που επιτρέπει την έκδοση ή ανανέωση διαβατηρίων με βάση τις παλαιού τύπου αστυνομικές ταυτότητες, «έπαψε να ισχύει».

Υπενθυμίζεται ότι, στην απόφαση του τμήματος Αναστολών που κέρδισε ο πολίτης, αναφέρεται ότι υπάρχει νομολογία (απόφαση 1602/2021 Δ΄ Τμήματος ΣτΕ), η οποία αναφέρει ότι «σε περίπτωση κατά την οποία έχει παρέλθει ο χρόνος ισχύος του δελτίου ταυτότητας (15 έτη) και μέχρι να αντικατασταθεί, αυτό θεωρείται ισχυρό».

Η ανακοίνωση του Συμβουλίου της Επικρατείας

Αναλυτικότερα, η ανακοίνωση του ΣτΕ αναφέρει τα εξής:

«Επί αίτησης ενδιαφερομένου για την αναστολή εκτέλεσης απόφασης της αρμόδιας Διεύθυνσης της Ελληνικής Αστυνομίας, με την οποία απορρίφθηκε αίτηση για χορήγηση διαβατηρίου, εκδόθηκε, στις 29.12.2025, η 240/2025 απόφαση της Επιτροπής Αναστολών του Δ΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Με την απόφαση αυτή διατάχθηκε ως προσωρινό μέτρο και μέχρι την τελική έκβαση της κύριας δίκης, η Ελληνική Αστυνομία να λάβει υπόψη το δελτίο ταυτότητας παλαιού τύπου που υπέβαλε ο ενδιαφερόμενος για την εξέταση του αιτήματος χορήγησης διαβατηρίου.

Η Επιτροπή Αναστολών, για να διατάξει το μέτρο αυτό στηρίχθηκε σε παλαιότερη απόφαση (ΣτΕ 1602/2021) και στην βλάβη του ενδιαφερομένου, χωρίς να κρίνει επί της ουσίας της υπόθεσης. 30 Ιανουαρίου 2026, δημοσιεύθηκε η 64/2026 απόφαση του Δ΄ Τμήματος, με την οποία απορρίφθηκε για τυπικούς λόγους η αίτηση ακυρώσεως του ενδιαφερομένου και, συνεπώς, το μέτρο που διατάχθηκε με την πιο πάνω απόφαση της Επιτροπής Αναστολών, έπαψε να ισχύει».

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ