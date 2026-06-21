Σταυρούλα Λεβεντάκη: Ο δολοφόνος της μιλά για καβγά σχετικά με το σπίτι - Εξετάζεται «σεξουαλικό κίνητρο»

Η Σταυρούλα Λεβεντάκη δολοφονήθηκε από τον 43χρονο, στον οποίο ενοικίαζε το σπίτι της στην Κρήτη.

Αφού ομολόγησε τη δολοφονία της 45χρονης, ο δράστης περιέγραψε την ημέρα του εγκλήματος που διέπραξε.

Σύμφωνα με όσα είπε στο ΕΡΤnews ο επίτιμος πρόεδρος αστυνομικών υπαλλήλων, Γιώργος Καλλιακμάνης, ο 43χρονος παραδέχθηκε ότι μαχαίρωσε τη 45χρονη μέσα στο σπίτι όπου διέμενε ως ενοικιαστής.

Στη συνέχεια μετέφερε τη σορό σε όχημα για να τη θάψει σε χωράφι το οποίο βρισκόταν περίπου πέντε χιλιόμετρα μακριά από το σπίτι. Το μέρος χαρακτηρίζεται ερημικό. Όταν έφτασε στο χωράφι, το οποίο κατά την ομολογία του θα υποδείκνυε στην αστυνομία, τοποθέτησε σε σακούλες και έθαψε τη σορό σε λάκκο τον οποίο άνοιξε ο ίδιος.

Σταυρούλα Λεβεντάκη: Τι εξετάζεται για το κίνητρο της δολοφονίας της

Η εικόνα των αρχών για το κίνητρο του δράστη που δολοφόνησε τη Σταυρούλα Λεβεντάκη, δεν είναι ξεκάθαρη.

Ο ίδιος ισχυρίστηκε ότι προηγήθηκε καβγάς, λόγω παρατηρήσεων που όπως είπε δέχθηκε από τη 45χρονη σχετικά με την κατάσταση του σπιτιού. Παρόλα αυτά, οι αρχές διερευνούν κι άλλα ενδεχόμενα, μεταξύ των οποίων και το ενδεχόμενο σεξουαλικού κινήτρου, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ.

Στο σημείο από όπου ανασύρθηκε η σορός της γυναίκας, βρέθηκε και ο αδελφός της, ο οποίος δήλωσε στο ΑΠΕ ΜΠΕ: «Είμαι συντετριμμένος, πρέπει να διαχειριστώ και τους άρρωστους γονείς μου. Περίμενα αυτή την εξέλιξη και από την αρχή όπως είχα αναφέρει στις αρχές θεωρούσα περισσότερο πιθανό ο συγκεκριμένος άνδρας που ενοικίαζε από την αδερφή μου και το σπίτι που διέμενε, να είχε σοβαρή εμπλοκή, όπως και τελικά ομολόγησε».

Η Σταυρούλα Λεβεντάκη αγνοούνταν από τις 30 Μαΐου στην περιοχή του Βαρύπετρου Χανίων.

Η δήλωση εξαφάνισης έγινε από τον αδερφό της μερικές ημέρες αργότερα, καθώς ο ίδιος βρισκόταν για θέμα υγείας στο νοσοκομείο.

Από την πρώτη στιγμή, οι έρευνες θεωρούσαν βασικό ύποπτο τον 43χρονο ενοικιαστή.

Ειδικό κλιμάκιο είχε μεταβεί από την Αθήνα στα Χανιά για να λάβει υλικό και τα όποια στοιχεία από το σπίτι του 43χρονου. Τα αποτελέσματα εξετάσεων DNA από κηλίδες αίματος που εντοπίστηκαν τόσο σε χώρους του σπιτιού όσο και σε επαγγελματικό όχημα που είχε, έδωσαν τις απαντήσεις που περίμεναν οι αρχές, για να προσανατολιστούν στον δράστη.

Με πληροφορίες από ΕΡΤnews, ΑΠΕ-ΜΠΕ