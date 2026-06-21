Σταυρούλα Λεβεντάκη: Ομολόγησε τη δολοφονία της ο 43χρονος

Εντοπίστηκε η σορός της σε χωράφι που υπέδειξε ο δράστης στις αρχές

Ο 43χρονος που συνελήφθη για την υπόθεση εξαφάνισης της Σταυρούλας Λεβεντάκη στην Κρήτη, ομολόγησε τη δολοφονία της.

Πληροφορίες που μεταδίδει το ΕΡΤnews, αναφέρουν ότι ο κατηγορούμενος υπέδειξε συγκεκριμένο σημείο σε χωράφι, όπου φέρεται να έχει θάψει τη σορό της 45χρονης γυναίκας.

Αστυνομικές δυνάμεις έσπευσαν στο σημείο και την εντόπισαν.

Η Σταυρούλα Λεβεντάκη αγνοούνταν από τις 30 Μαΐου, στην περιοχή των Χανίων και η δήλωση της εξαφάνισής της έγινε από τον αδελφό της μερικές ημέρες μετά, καθώς ο ίδιος βρισκόταν στο νοσοκομείο. Ο 43χρονος ενοικιαστής βρέθηκε από την πρώτη στιγμή στο μικροσκόπιο των αρχών και θεωρήθηκε βασικός ύποπτος για την υπόθεση.

Σταυρούλα Λεβεντάκη: Ο αρχικός ισχυρισμός του 43χρονου

Πριν ομολογήσει τη δολοφονία, ο συλληφθείς είχε ισχυριστεί, ότι η Σταυρούλα Λεβεντάκη τον επισκέφθηκε στις 30 Μαΐου προκειμένου να εισπράξει το ενοίκιο και να πραγματοποιήσει έναν έλεγχο του ακινήτου, όπως είχαν συμφωνήσει ότι θα έκανε ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

Ο ίδιος φέρεται να υποστήριξε στις καταθέσεις του ότι η 45χρονη έφυγε από το σπίτι μετά τη συνάντησή τους. Ωστόσο, οι αρχές εξέταζαν ήδη σοβαρά το ενδεχόμενο, η γυναίκα να μην αποχώρησε ποτέ από το συγκεκριμένο ακίνητο.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας, ο άνδρας έδωσε αλλεπάλληλες καταθέσεις, ενώ για τα ίχνη του χάθηκαν για αρκετές ώρες. Τελικά εντοπίστηκε από τις αρχές και συνελήφθη.

Το μεσημέρι του Σαββάτου 20 Ιουνίου οδηγήθηκε στο Δικαστικό Μέγαρο Χανίων, κατηγορούμενος για καλλιέργεια 13 δενδρυλλίων ινδικής κάνναβης.



Με πληροφορίες από ΕΡΤnews