Σταύρος Γεωργίου: Συνελήφθη ένα άτομο για τη δολοφονία του ποινικολόγου

Άνδρας, ηλικίας 28 ετών, συνελήφθη για τη δολοφονία του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου.

Σύμφωνα με τις - έως τώρα - πληροφορίες, πρόκειται για άνδρα με καταγωγή από την Αίγυπτο. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο κατηγορούμενος είχε απασχολήσει τις Αρχές και στο παρελθόν, σύμφωνα με το ΕΡΤ News.

Σταύρος Γεωργίου: Το βίντεο που τον καταγράφει μαζί με άγνωστο άτομο λίγες ώρες πριν τη δολοφονία του

Παράλληλα, το Ανθρωποκτονιών εξετάζει ένα βίντεο από κάμερα ασφαλείας το οποίο δείχνει τον ποινικολόγο λίγες ώρες πριν τη δολοφονία του.

Στο βίντεο διακρίνεται ο ποινικολόγος να κινείται από τον χώρο στάθμευσης προς το δικηγορικό του γραφείο, έχοντας σε μικρή απόσταση πίσω του ένα ακόμη άτομο. Η εικόνα δεν είναι αρκετά καθαρή ώστε να διαπιστωθεί εάν πρόκειται για άνδρα ή γυναίκα, ενώ δε διακρίνονται τα χαρακτηριστικά του προσώπου.

Αυτή θεωρείται η τελευταία καταγεγραμμένη κίνηση του Σταύρου Γεωργίου πριν εντοπιστεί νεκρός στο γραφείο του.

Δεν εντοπίστηκαν ίχνη παραβίασης

Σύμφωνα με τις πρώτες έρευνες στο γραφείο του Σταύρου Γεωργίου, δεν βρέθηκαν ίχνη παραβίασης στον χώρο, στοιχείο που οδηγεί τις Αρχές στο συμπέρασμα ότι πιθανότατα άνοιξε ο ίδιος την πόρτα στον δράστη ή τους δράστες της δολοφονίας του.

Παράλληλα, οι έρευνες των αστυνομικών επικεντρώνονται στο υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής, με στόχο να εντοπιστούν στοιχεία που θα οδηγήσουν στην ταυτοποίηση των εμπλεκομένων.

Την ίδια ώρα, οι αστυνομικοί του Τμήματος Ανθρωποκτονιών αξιολογούν μαρτυρίες και καταθέσεις από το στενό περιβάλλον του θύματος, ενώ το επικρατέστερο σενάριο μέχρι στιγμής είναι ότι η δολοφονία είχε προσωπικά κίνητρα. Επιπλέον, δεν έχουν εντοπιστεί ενδείξεις ότι ο χώρος ερευνήθηκε, γεγονός που απομακρύνει το ενδεχόμενο της ληστείας, σύμφωνα με το ΕΡΤ News.

Σταύρος Γεωργίου: Τι έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε ότι ο δικηγόρος υπέστη θανατηφόρες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Εκτιμάται ότι δέχθηκε πολλαπλά χτυπήματα με γροθιές και κλωτσιές, ενώ φέρει τραύματα που παραπέμπουν τόσο σε πρόσκρουση σε σκληρή επιφάνεια όσο και σε χτυπήματα από βαρύ αντικείμενο, κυρίως στο κεφάλι και τον θώρακα.

Τον Στάυρο Γεωργίου αναζητούσαν οι κόρες του, καθώς δεν απαντούσε στις τηλεφωνικές τους κλήσεις. Μετέβησαν στο γραφείο του, όπου είχε διαμορφώσει έναν χώρο στον οποίο διέμενε περιστασιακά. Με τη βοήθεια του θυρωρού της πολυκατοικίας κατάφεραν να μπουν στο εσωτερικό και τον εντόπισαν νεκρό στο πάτωμα, χωρίς τα ρούχα του.

Στο σημείο έσπευσαν ιατροδικαστής, στελέχη του Τμήματος Ανθρωποκτονιών και κλιμάκια των Εγκληματολογικών Εργαστηρίων, τα οποία πραγματοποίησαν ενδελεχή έρευνα για τον εντοπισμό δακτυλικών αποτυπωμάτων, γενετικού υλικού και κάθε άλλου στοιχείου που θα μπορούσε να συμβάλει στην εξιχνίαση της υπόθεσης.

Κάτοικοι της περιοχής περιγράφουν τον Σταύρο Γεωργίου ως έναν ήσυχο άνθρωπο και καλό γείτονα. «Ήταν ένας εξαιρετικός γείτονας. Ζούσε εδώ αρκετά χρόνια, είχαμε πολύ καλές σχέσεις. Ήταν ήσυχος άνθρωπος και είχε το πελατολόγιό του», ανέφερε χαρακτηριστικά κάτοικος της περιοχής.

Άλλος γείτονας σημείωσε ότι ο ποινικολόγος χρησιμοποιούσε τον χώρο κυρίως ως γραφείο, ωστόσο ορισμένες φορές διανυκτέρευε εκεί, καθώς δεχόταν πελάτες ακόμη και σε προχωρημένες ώρες της ημέρας.