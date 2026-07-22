Σταύρος Γεωργίου: Ποιος ήταν ο γνωστός ποινικολόγος που βρέθηκε νεκρός στο γραφείο του

Ο γνωστός ποινικολόγος, Σταύρος Γεωργίου, εντοπίστηκε νεκρός στο γραφείο του, με τις Αρχές να εξετάζουν την υπόθεση ως εγκληματική ενέργεια.

Ο Σταύρος Γεωργίου εντοπίστηκε νεκρός το βράδυ της Τρίτης (21/7) μέσα στο δικηγορικό του γραφείο, επί της οδού 3ης Σεπτεμβρίου, στο κέντρο της Αθήνας. Οι Αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, με τις πρώτες ενδείξεις να οδηγούν το Τμήμα Ανθρωποκτονιών στο σενάριο της εγκληματικής ενέργειας, αν και η ακριβής αιτία θανάτου αναμένεται να αποσαφηνιστεί από την ιατροδικαστική εξέταση.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, ο ποινικολόγος αναζητούνταν για ώρες από τις δίδυμες ανήλικες κόρες του, καθώς δεν απαντούσε στις τηλεφωνικές τους κλήσεις. Όταν έφτασαν στο γραφείο του, με τη βοήθεια ενοίκων της πολυκατοικίας και του θυρωρού, τον εντόπισαν νεκρό και ειδοποίησαν αμέσως την Αστυνομία. Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο, απέκλεισαν τον χώρο, ενώ οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Ποιος ήταν ο γνωστός ποινικολόγος Σταύρος Γεωργίου

Ο Σταύρος Γεωργίου ήταν ένας από τους πιο γνωστούς ποινικολόγους της χώρας, με πολυετή παρουσία στις δικαστικές αίθουσες και σε υποθέσεις που απασχόλησαν έντονα την ελληνική κοινωνία. Έγινε ιδιαίτερα γνωστός την περίοδο της δίκης της τρομοκρατικής οργάνωσης «17 Νοέμβρη», ενώ στη συνέχεια ανέλαβε την υπεράσπιση ή εκπροσώπηση σε σειρά πολύκροτων ποινικών υποθέσεων.

Ανάμεσα στις σημαντικότερες υποθέσεις που χειρίστηκε ήταν η εξαφάνιση και δολοφονία του μικρού Άλεξ στη Βέροια, αλλά και η συγκλονιστική υπόθεση της 4χρονης Άννυ, η οποία δολοφονήθηκε το 2015 από τον πατέρα της. Στην τελευταία υπόθεση είχε αναλάβει τη νομική εκπροσώπηση της μητέρας του παιδιού, με τις δημόσιες παρεμβάσεις του να συγκινούν, ιδιαίτερα όταν είχε ξεσπάσει σε κλάματα περιγράφοντας τη φρίκη του εγκλήματος.

Όσα είχε πει σε εκπομπή το 2015 ο Σταύρος Γεωργίου για την υπόθεση της 4χρονης Άννυ (από το 43ο λεπτό και μετά):

Παράλληλα, ο Σταύρος Γεωργίου ήταν ιδιαίτερα γνωστός και από τις συχνές τηλεοπτικές του εμφανίσεις, όπου σχολίαζε ζητήματα ποινικού δικαίου και ανέλυε σημαντικές δικαστικές εξελίξεις. Η έντονη παρουσία του στα μέσα ενημέρωσης, σε συνδυασμό με την εμπλοκή του σε υποθέσεις υψηλού ενδιαφέροντος, τον είχαν καταστήσει έναν από τους πλέον αναγνωρίσιμους ποινικολόγους της Ελλάδας.

Πριν από μερικά χρόνια είχε βρεθεί ξανά στο επίκεντρο της δημοσιότητας όταν είχε γνωστοποιήσει δημόσια τον θάνατο της μητέρας του, με συγκινητικά μηνύματα από συναδέλφους και φίλους να κατακλύζουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.