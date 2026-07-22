Σταύρος Γεωργίου: Ομολόγησε τη δολοφονία του ποινικολόγου ο 28χρονος συλληφθείς

Ένας 28χρονος συνελήφθη για τη δολοφονία του Σταύρου Γεωργίου, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός στο γραφείο του, στο κέντρο της Αθήνας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κατηγορούμενος ομολόγησε ότι χτύπησε θανάσιμα τον 73χρονο ποινικολόγο, τον οποίο είχε γνωρίσει μέσω κοινής παρέας το βράδυ της Δευτέρας (20/7) και έπειτα βγήκαν για ποτό.

Στη συνέχεια ο Σταύρος Γεωργίου φέρεται να προσφέρθηκε να γυρίσει σπίτι τον 28χρονο με το αυτοκίνητο του ωστόσο στη συνέχεια έκαναν μια στάση στο γραφείο του στην οδό 3ης Σεπτεμβρίου. Εκεί οι δύο άντρες ήρθαν στα χέρια, για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο, με αποτέλεσμα ο 28χρονος να ξυλοκοπήσει μέχρι θανάτου τον 73χρονο ποινικολόγο.

Όπως περιέγραψε ο 28χρονος, άρπαξε το κεφάλι του ποινικολόγου και άρχισε να το χτυπάει στους τοίχους και στα κομοδίνα μέχρι που έχασε τις αισθήσεις του και τον εγκατέλειψε στο δάπεδο.

Αμέσως μετά ανέφερε ότι πήρε τα χρήματα και το λάπτοπ που βρήκε και εξαφανίστηκε, σύμφωνα με το ΕΡΤ News.

Σταύρος Γεωργίου: Πώς έφτασαν στα ίχνη του 28χρονου

Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές τα στελέχη του Ανθρωποκτονιών είχαν φτάσει από νωρίς στα ίχνη του 28χρονου μέσω ανάλυσης βιντεοληπτικού υλικού από κάμερες στην περιοχή και όταν επιβεβαιώθηκε και από τα εγκληματολογικά εργαστήρια η παρουσία του στο χώρο του εγκλήματος μέσω αποτυπωμάτων, τον εντόπισαν στον οδό Αχαρνών και τον συνέλαβαν.

Ο 28χρονος είναι σεσημασμένος καθώς είχε απασχολήσει στο παρελθόν για παράνομη είσοδο στη χώρα ενώ το 2024 είχε κατηγορηθεί για ασέλγεια σε βάρος ανήλικης και για το λόγο αυτό εκδόθηκε το 2026 ένταλμα σύλληψής του.

Σταύρος Γεωργίου: Τι έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε ότι ο δικηγόρος υπέστη θανατηφόρες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Εκτιμάται ότι δέχθηκε πολλαπλά χτυπήματα με γροθιές και κλωτσιές, ενώ φέρει τραύματα που παραπέμπουν τόσο σε πρόσκρουση σε σκληρή επιφάνεια όσο και σε χτυπήματα από βαρύ αντικείμενο, κυρίως στο κεφάλι και τον θώρακα.

Τον Στάυρο Γεωργίου αναζητούσαν οι κόρες του, καθώς δεν απαντούσε στις τηλεφωνικές τους κλήσεις. Μετέβησαν στο γραφείο του, όπου είχε διαμορφώσει έναν χώρο στον οποίο διέμενε περιστασιακά. Με τη βοήθεια του θυρωρού της πολυκατοικίας κατάφεραν να μπουν στο εσωτερικό και τον εντόπισαν νεκρό στο πάτωμα, χωρίς τα ρούχα του.

Στο σημείο έσπευσαν ιατροδικαστής, στελέχη του Τμήματος Ανθρωποκτονιών και κλιμάκια των Εγκληματολογικών Εργαστηρίων, τα οποία πραγματοποίησαν ενδελεχή έρευνα για τον εντοπισμό δακτυλικών αποτυπωμάτων, γενετικού υλικού και κάθε άλλου στοιχείου που θα μπορούσε να συμβάλει στην εξιχνίαση της υπόθεσης.

Κάτοικοι της περιοχής περιγράφουν τον Σταύρο Γεωργίου ως έναν ήσυχο άνθρωπο και καλό γείτονα. «Ήταν ένας εξαιρετικός γείτονας. Ζούσε εδώ αρκετά χρόνια, είχαμε πολύ καλές σχέσεις. Ήταν ήσυχος άνθρωπος και είχε το πελατολόγιό του», ανέφερε χαρακτηριστικά κάτοικος της περιοχής.

Άλλος γείτονας σημείωσε ότι ο ποινικολόγος χρησιμοποιούσε τον χώρο κυρίως ως γραφείο, ωστόσο ορισμένες φορές διανυκτέρευε εκεί, καθώς δεχόταν πελάτες ακόμη και σε προχωρημένες ώρες της ημέρας.

Ποιος ήταν ο γνωστός ποινικολόγος Σταύρος Γεωργίου

Ο Σταύρος Γεωργίου ήταν ένας από τους πιο γνωστούς ποινικολόγους της χώρας, με πολυετή παρουσία στις δικαστικές αίθουσες και σε υποθέσεις που απασχόλησαν έντονα την ελληνική κοινωνία. Έγινε ιδιαίτερα γνωστός την περίοδο της δίκης της τρομοκρατικής οργάνωσης «17 Νοέμβρη», ενώ στη συνέχεια ανέλαβε την υπεράσπιση ή εκπροσώπηση σε σειρά πολύκροτων ποινικών υποθέσεων.

Ανάμεσα στις σημαντικότερες υποθέσεις που χειρίστηκε ήταν η εξαφάνιση και δολοφονία του μικρού Άλεξ στη Βέροια, αλλά και η συγκλονιστική υπόθεση της 4χρονης Άννυ, η οποία δολοφονήθηκε το 2015 από τον πατέρα της. Στην τελευταία υπόθεση είχε αναλάβει τη νομική εκπροσώπηση της μητέρας του παιδιού, με τις δημόσιες παρεμβάσεις του να συγκινούν, ιδιαίτερα όταν είχε ξεσπάσει σε κλάματα περιγράφοντας τη φρίκη του εγκλήματος.

Παράλληλα, ο Σταύρος Γεωργίου ήταν ιδιαίτερα γνωστός και από τις συχνές τηλεοπτικές του εμφανίσεις, όπου σχολίαζε ζητήματα ποινικού δικαίου και ανέλυε σημαντικές δικαστικές εξελίξεις. Η έντονη παρουσία του στα μέσα ενημέρωσης, σε συνδυασμό με την εμπλοκή του σε υποθέσεις υψηλού ενδιαφέροντος, τον είχαν καταστήσει έναν από τους πλέον αναγνωρίσιμους ποινικολόγους της Ελλάδας.

Πριν από μερικά χρόνια είχε βρεθεί ξανά στο επίκεντρο της δημοσιότητας όταν είχε γνωστοποιήσει δημόσια τον θάνατο της μητέρας του, με συγκινητικά μηνύματα από συναδέλφους και φίλους να κατακλύζουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.