Σταύρος Γεωργίου: Νεκρός στο γραφείο του ο γνωστός ποινικολόγος

Νεκρός στο γραφείο του εντοπίστηκε ο γνωστός ποινικολόγος Σταύρος Γεωργίου.

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των Αρχών για την υπόθεση θανάτου του γνωστού ποινικολόγου, ο οποίος, όπως έγινε γνωστό από το βράδυ της Τρίτης, εντοπίστηκε νεκρός στο γραφείο του, στο κέντρο της Αθήνας.

Η Αστυνομία ενημερώθηκε λίγο μετά τις 22:00 και στο σημείο έσπευσαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες απέκλεισαν άμεσα τον χώρο, προκειμένου να ξεκινήσουν οι προβλεπόμενες έρευνες και η συλλογή στοιχείων.

Σταύρος Γεωργίου: Σε εξέλιξη οι έρευνες των Αρχών

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, οι Αρχές εξετάζουν την υπόθεση ως εγκληματική ενέργεια. Τη σοβαρότητα της υπόθεσης καταδεικνύει το γεγονός ότι την προανάκριση έχει αναλάβει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Ο ποινικολόγος βρέθηκε νεκρός στο γραφείο του, επί της οδού 3ης Σεπτεμβρίου, όπου είχε χειριστεί κατά το παρελθόν σημαντικές δικαστικές υποθέσεις.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα τραύματα ή τα ακριβή αίτια θανάτου. Απαντήσεις αναμένεται να δώσει η νεκροψία-νεκροτομή.

Οι Αρχές συλλέγουν στοιχεία από τον χώρο και λαμβάνουν καταθέσεις, προκειμένου να διαλευκανθούν οι συνθήκες υπό τις οποίες έχασε τη ζωή του ο γνωστός ποινικολόγος.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ