Σταύρος Γεωργίου: Νέα στοιχεία για τη δολοφονία του - Από άγριο ξυλοδαρμό ο θάνατος του ποινικολόγου

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες του Ανθρωποκτονιών για τη δολοφονία του γνωστού ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου, που διαπιστώθηκε χθες αργά το βράδυ, στο γραφείο του επί της οδού 3ης Σεπτεμβρίου, στο κέντρο της Αθήνας.

Συγγενείς τον αναζητούσαν όλη την ημέρα και αργά το βράδυ οι δύο 16χρονες κόρες του πήγαν στο σημείο και χτυπούσαν τα κουδούνια, καθώς δεν είχαν κλειδιά.

Τους άνοιξε ο διαχειριστής ο οποίος μπήκε ο ίδιος στο γραφείο που ήταν παράλληλα και διαμέρισμα, καθώς έμενε αρκετές φορές εκεί το θύμα. Τότε ήταν η στιγμή που ο γνωστός ποινικολόγος εντοπίστηκε νεκρός στο υπνοδωμάτιο του.

Στη συνέχεια, ο διαχειριστής έβγαλε έξω τις κόρες του ποινικολόγου, καλώντας έπειτα τις Αρχές που αμέσως απέκλεισαν τον χώρο ενώ κλήθηκε κλιμάκιο εγκληματολογικών ερευνών και ιατροδικαστής.

Σημειώνεται πως ο χρόνος θανάτου του τοποθετείται πρωινές ώρες χθες. Βρέθηκε νεκρός στο πάτωμα του υπνοδωματίου του, μέσα σε μία λίμνη αίματος και σε εμβρυακή θέση.

Το παντελόνι του ήταν σε μία καρέκλα και το πουκάμισο σε μία άλλη, ενώ δεν υπήρχε εικόνα αναστάτωσης που να προσομοιάζει σε σκηνή ληστείας.

Σταύρος Γεωργίου: Δέχτηκε πολλά χτυπήματα στο κεφάλι

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, δεν χρησιμοποιήθηκε αντικείμενο αλλά δέχτηκε πολλά χτυπήματα στο κεφάλι από γροθιές, ίσως και κλωτσιές, καθώς και χτύπημα σε επιφάνεια, ενδεχομένως στο κρεβάτι, που του προκάλεσαν θανατηφόρες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Ο ίδιος ως δικηγόρος είχε αναλάβει σοβαρές και πολύκροτες υποθέσεις στο παρελθόν, ωστόσο σε αυτή την περίπτωση δεν φαίνεται το κίνητρο να ήταν σχετικό με την εργασία του.

Η σκηνή του εγκλήματος, ο χώρος και η εικόνα του θύματος παραπέμπουν μοιραία σε πιο πιθανό κίνητρο το προσωπικό, χωρίς ωστόσο να μπορεί να αποκλειστεί κάτι στην παρούσα φάση.

Θα εξεταστούν όλα τα άτομα του περιβάλλοντός του για να μπορέσουν να σχηματίσουν μία εικόνα οι αστυνομικοί που ερευνούν την υπόθεση για την πορεία που πρέπει να πάρουν οι έρευνες.

Επίσης, θα αναζητηθούν και τυχόν βιντεοληπτικά υλικά που τυχόν να καταγράφουν ποιοι προσέγγισαν τον χώρο τις επίμαχες ώρες, ενώ θα ληφθούν υπόψη και ιδιαιτερότητες του παρελθόντος του ίδιου θύματος για να μπορέσουν να φτάσουν οι Αρχές στην άκρη του νήματος.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ

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