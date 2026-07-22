Σταύρος Γεωργίου: Δεν βρέθηκαν ίχνη παραβίασης στο γραφείο του ποινικολόγου - Πού εστιάζουν οι έρευνες

Δεν εντοπίστηκαν ίχνη παραβίασης στον χώρο όπου βρέθηκε νεκρός ο ποινικολόγος Σταύρος Γεωργίου, στοιχείο που οδηγεί τις Αρχές στο συμπέρασμα ότι πιθανότατα άνοιξε ο ίδιος την πόρτα στον δράστη ή τους δράστες της δολοφονίας του.

Παράλληλα, οι έρευνες των αστυνομικών επικεντρώνονται στο υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής, με στόχο να εντοπιστούν στοιχεία που θα οδηγήσουν στην ταυτοποίηση των εμπλεκομένων.

Την ίδια ώρα, οι αστυνομικοί του Τμήματος Ανθρωποκτονιών αξιολογούν μαρτυρίες και καταθέσεις από το στενό περιβάλλον του θύματος, ενώ το επικρατέστερο σενάριο μέχρι στιγμής είναι ότι η δολοφονία είχε προσωπικά κίνητρα. Επιπλέον, δεν έχουν εντοπιστεί ενδείξεις ότι ο χώρος ερευνήθηκε, γεγονός που απομακρύνει το ενδεχόμενο της ληστείας, σύμφωνα με το ΕΡΤ News.

Σταύρος Γεωργίου: Τι έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε ότι ο δικηγόρος υπέστη θανατηφόρες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Εκτιμάται ότι δέχθηκε πολλαπλά χτυπήματα με γροθιές και κλωτσιές, ενώ φέρει τραύματα που παραπέμπουν τόσο σε πρόσκρουση σε σκληρή επιφάνεια όσο και σε χτυπήματα από βαρύ αντικείμενο, κυρίως στο κεφάλι και τον θώρακα.

Τον Στάυρο Γεωργίου αναζητούσαν οι κόρες του, καθώς δεν απαντούσε στις τηλεφωνικές τους κλήσεις. Μετέβησαν στο γραφείο του, όπου είχε διαμορφώσει έναν χώρο στον οποίο διέμενε περιστασιακά. Με τη βοήθεια του θυρωρού της πολυκατοικίας κατάφεραν να μπουν στο εσωτερικό και τον εντόπισαν νεκρό στο πάτωμα, χωρίς τα ρούχα του.

Στο σημείο έσπευσαν ιατροδικαστής, στελέχη του Τμήματος Ανθρωποκτονιών και κλιμάκια των Εγκληματολογικών Εργαστηρίων, τα οποία πραγματοποίησαν ενδελεχή έρευνα για τον εντοπισμό δακτυλικών αποτυπωμάτων, γενετικού υλικού και κάθε άλλου στοιχείου που θα μπορούσε να συμβάλει στην εξιχνίαση της υπόθεσης.

Κάτοικοι της περιοχής περιγράφουν τον Σταύρο Γεωργίου ως έναν ήσυχο άνθρωπο και καλό γείτονα. «Ήταν ένας εξαιρετικός γείτονας. Ζούσε εδώ αρκετά χρόνια, είχαμε πολύ καλές σχέσεις. Ήταν ήσυχος άνθρωπος και είχε το πελατολόγιό του», ανέφερε χαρακτηριστικά κάτοικος της περιοχής.

Άλλος γείτονας σημείωσε ότι ο ποινικολόγος χρησιμοποιούσε τον χώρο κυρίως ως γραφείο, ωστόσο ορισμένες φορές διανυκτέρευε εκεί, καθώς δεχόταν πελάτες ακόμη και σε προχωρημένες ώρες της ημέρας.

Ποιος ήταν ο Σταύρος Γεωργίου

Ο Σταύρος Γεωργίου ήταν ένας από τους πιο γνωστούς ποινικολόγους της χώρας, με πολυετή παρουσία στις δικαστικές αίθουσες και σε υποθέσεις που απασχόλησαν έντονα την ελληνική κοινωνία. Έγινε ιδιαίτερα γνωστός την περίοδο της δίκης της τρομοκρατικής οργάνωσης «17 Νοέμβρη», ενώ στη συνέχεια ανέλαβε την υπεράσπιση ή εκπροσώπηση σε σειρά πολύκροτων ποινικών υποθέσεων.

Ανάμεσα στις σημαντικότερες υποθέσεις που χειρίστηκε ήταν η εξαφάνιση και δολοφονία του μικρού Άλεξ στη Βέροια, αλλά και η συγκλονιστική υπόθεση της 4χρονης Άννυ, η οποία δολοφονήθηκε το 2015 από τον πατέρα της. Στην τελευταία υπόθεση είχε αναλάβει τη νομική εκπροσώπηση της μητέρας του παιδιού, με τις δημόσιες παρεμβάσεις του να συγκινούν, ιδιαίτερα όταν είχε ξεσπάσει σε κλάματα περιγράφοντας τη φρίκη του εγκλήματος.

Παράλληλα, ο Σταύρος Γεωργίου ήταν ιδιαίτερα γνωστός και από τις συχνές τηλεοπτικές του εμφανίσεις, όπου σχολίαζε ζητήματα ποινικού δικαίου και ανέλυε σημαντικές δικαστικές εξελίξεις. Η έντονη παρουσία του στα μέσα ενημέρωσης, σε συνδυασμό με την εμπλοκή του σε υποθέσεις υψηλού ενδιαφέροντος, τον είχαν καταστήσει έναν από τους πλέον αναγνωρίσιμους ποινικολόγους της Ελλάδας.

Πριν από μερικά χρόνια είχε βρεθεί ξανά στο επίκεντρο της δημοσιότητας όταν είχε γνωστοποιήσει δημόσια τον θάνατο της μητέρας του, με συγκινητικά μηνύματα από συναδέλφους και φίλους να κατακλύζουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.