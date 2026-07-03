Σταθμός Λαρίσης: Εντοπίστηκε νεκρός άνδρας στην οδό Νεοφύτου

Οι αρχές εντόπισαν νεκρό άνδρα χωρίς τις αισθήσεις του στην περιοχή του Σταθμού Λαρίσης και συγκεκριμένα, επί των οδών Νεοφύτου, Μεταξά και Δεληγιάννη.

Όπως αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες, η σορός του άνδρα εντοπίστηκε δίπλα σε γνωστό ξενοδοχείο της περιοχής. Παράλληλα, οι αρχές έκαναν γνωστό ότι ο άνδρας έπεσε από όροφο κτιρίου.

Πρόκειται για άνδρα ηλικίας περίπου 25 ετών.

Στο σημείο του περιστατικού έχει σπεύσει ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες διεξάγουν έρευνα προκειμένου να εξακριβωθούν οι συνθήκες της πτώσης.

Με πληροφορίες από ΣΚΑΪ