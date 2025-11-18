Στάθης Παναγιωτόπουλος: Ένοχος και για τη δεύτερη υπόθεση revenge porn

Ένοχος κρίθηκε ο Στάθης Παναγιωτόπουλος και για τη δεύτερη υπόθεση revenge porn.

Νωρίτερα το πρωί της Τρίτης, εκδικάστηκε η δεύτερη υπόθεση που αφορά τον Στάθη Παναγιωτόπουλο και στην οποία κατηγορούνταν για διαρροή προσωπικών στιγμών με την πρώην σύντροφό του.

Όπως έγινε γνωστό, ο παρουσιαστή κρίθηκε ένοχος και του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης τριών ετών με αναστολή.

«Το δικαστήριο έκρινε και έκανε δεκτό τον ισχυρισμό μας. Δεν υπήρχε σκοπός βλάβης και εξ αυτού μετέτρεψε την κατηγορία από κακουργηματικής μορφής, σε πλημμεληματική. Αναγνώρισε και το ελαφρυντικό της μετάνοιας, καταδικάζοντας τον κατηγορούμενο σε τρία χρόνια με αναστολή» ανέφερε μετά το αποτέλεσμα, ο δικηγόρος του Στάθη Παναγιωτόπουλου.

«Αυτό που έγινε δεκτό και με την προσκόμιση εγγράφων είναι ότι προφανώς πάσχει από πολύ σοβαρά ψυχιατρικά θέματα και για τον λόγο αυτό έκανε αυτές τις αναρτήσεις και όχι με σκοπό να εκδικηθεί την κοπέλα. Με τη συγκεκριμένη είχαν χωρίσει και δεν υπήρχε κανένας λόγος, ούτε για επανασύνδεση, ούτε να την εκδικηθεί μέσω αυτή της διαδικασίας» σημείωσε από την πλευρά του ο Απόστολος Λύτρας, δικηγόρος της καταγγέλλουσας.