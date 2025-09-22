Στάθης Μαντζώρος: «Ξύπνησε, του μιλάω και δακρύζει» λέει ο πατέρας του ηθοποιού

Σταθερή αλλά κρίσιμη παραμένει η κατάσταση του ηθοποιού Στάθη Μαντζώρου που υπέστη βαρύ εγκεφαλικό επεισόδιο το περασμένο διάστημα.

Μιλώντας στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου, ο πατέρας του γνωστού ηθοποιού έδωσε τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από την υγεία του γιου του, υπογραμμίζοντας πως ο κίνδυνος για τη ζωή του έχει ξεπεραστεί.

«Οι γιατροί μας λένε ότι η κατάσταση του Στάθη παραμένει σταθερή αλλά δεν παύει να είναι δύσκολη. Εγώ είμαι αισιόδοξος. Το ότι ζει ο Στάθης είναι θαύμα από την Παναγία, γι’ αυτό και θα τον επαναφέρει» ανέφερε αρχικά.

Στάθης Μαντζώρος: «Τον Δεκέμβριο μάλλον» θα αρχίσει να μιλάει

Και συνέχισε: «Είπαν ότι ο Στάθης έχει ξυπνήσει. Κάθε μέρα του βάζει στο αυτί η γυναίκα μου το κινητό και του μιλάω. Όταν του μιλάω, ανοίγει τα μάτια του και δακρύζει. Ακούει τα πάντα αλλά δεν μπορεί να μιλήσει».

«Μας λένε ότι αποφύγαμε το μοιραίο, τον Δεκέμβριο μάλλον θα αρχίσει να μιλάει και να αναγνωρίζει. Θέλω να πω ένα ευχαριστώ σε όλους για τη συμπαράσταση. Εκείνο που φοβόμαστε, είναι μήπως του αφήσει κάποιο κουσούρι» κατέληξε ο πατέρας του Στάθη Μαντζώρου.