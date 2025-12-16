Στάση εργασίας στα λεωφορεία αύριο - Ποιες ώρες δεν θα κυκλοφορούν

Οι εργαζόμενοι στα λεωφορεία της Αθήνας έχουν ανακοινώσει στάση εργασίας για αύριο Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου, από τις 11:00 το πρωί έως τις 17:00 το απόγευμα.

Τη στάση εργασίας προκήρυξε το Σωματείο Εργαζομένων ΟΑΣΑ προκειμένου, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, να πραγματοποιηθεί Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση.

Στάση εργασίας στα λεωφορεία αύριο

Η ομαλή κίνηση των λεωφορείων αναμένεται να αποκατασταθεί στις 18:00 περίπου το απόγευμα.

Τα δρομολόγια στις περιαστικές γραμμές της ανατολικής και δυτικής Αττικής αναμένεται να πραγματοποιηθούν κανονικά, χωρίς καμία αλλαγή.