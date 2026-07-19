Στάση εργασίας σήμερα από τους διανομείς: Τα αιτήματά τους

Τα σωματεία εργαζομένων στις πλατφόρμες διανομής φαγητού ανακοίνωσαν σήμερα, Κυριακή, στάση εργασίας από τις 19:00 το απόγευμα έως τα μεσάνυχτα, τις ώρες του Μουντιάλ.

Τη στάση εργασίας προκήρυξαν τα σωματεία εργαζομένων της e-food και της Wolt στην Περιφέρεια Αττικής, ενώ αφορμή αποτέλεσαν το τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στην Αγία Παρασκευή, από την οποία έχασε τη ζωή του ένας 20χρονος διανομέας.

Όπως αναφέρουν στις ανακοινώσεις τους, τα σωματεία διεκδικούν, μεταξύ άλλων, σταθερή εργασία, επαρκή εισοδήματα, καθώς και ουσιαστικά μέτρα προστασίας για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων.

Στάση εργασίας από τους διανομείς: Η ανακοίνωσή τους

«Άλλος ένας συνάδελφος διανομέας, μόλις 20 ετών, έχασε τη ζωή του το ξημέρωμα της 15ης Ιουλίου στην Αγία Παρασκευή. Το συγκεκριμένο περιστατικό έλαβε γρήγορα δημοσιότητα, καθώς συνέβη κοντά στα κεντρικά της ΕΡΤ. Αν δεν υπήρχε αυτή η συγκυρία, πιθανότατα θα είχε περάσει απαρατήρητο όπως τα περισσότερα. Δυστυχώς, τα εργατικά ατυχήματα στις ψηφιακές πλατφόρμες αποτελούν πλέον καθημερινό φαινόμενο, κάποια καταλήγουν σε δυστυχήματα, τα περισσότερα δεν γίνονται ποτέ γνωστά. Είναι βέβαιο πώς δεν καταγράφονται ως εργατικά ατυχήματα, ενώ δεν υπάρχει καμία επίσημη ουσιαστική ενημέρωση για τον πραγματικό αριθμό των τραυματισμών και των νεκρών.

Σύμφωνα με φωτογραφίες που έχουν δημοσιευθεί, ο συνάδελφος οδηγούσε μηχανάκι με κουτί της Wolt. Είναι γνωστό ότι πολλοί διανομείς που εργάζονται ως freelancers απασχολούνται παράλληλα σε περισσότερες από μία πλατφόρμες. Μέχρι στιγμής, ωστόσο, καμία εταιρεία πλατφόρμας δεν έχει προχωρήσει σε δημόσια ενημέρωση ή τοποθέτηση σχετικά με τον θάνατό του. Ακόμη και σε ένα εργατικό δυστύχημα που έλαβε δημοσιότητα, οι εταιρείες επιλέγουν τη σιωπή, απαξιώνοντας να αποδώσουν τη βαρύτητα που αρμόζει στην απώλεια ενός εργαζομένου. Είναι μια στάση εξοργιστική.

Το καθεστώς της freelancing εργασίας, που διαμορφώθηκε με τον ν. 4808/2021, μεταφέρει στους εργαζόμενους μεγάλο μέρος του βάρους και του ρίσκου της εργασίας, αντιμετωπίζοντάς τους ως αναλώσιμους. Παράλληλα, τα καθεστώτα των εργολάβων εντείνουν την εκμετάλλευση και τη διάχυση της ευθύνης, μετατρέποντας πολλές φορές τους εργαζόμενους ακόμη και σε «φαντάσματα». Η πίεση για περισσότερες παραγγελίες, η αμοιβή με το κομμάτι, τα εξαντλητικά ωράρια που συχνά ξεπερνούν κατά πολύ το οκτάωρο και η μετακίνηση σε άγνωστες περιοχές, δημιουργούν επικίνδυνες συνθήκες εργασίας. Όταν η κόπωση από 12 ή και 14 ώρες δουλειάς συνδυάζεται με την πίεση για ταχύτητα και παραγωγικότητα, ο κίνδυνος αυξάνεται δραματικά.

Δεν μπορεί να μένει αναπάντητο το ερώτημα γιατί το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο (ν. 4808) επιτρέπει και ενισχύει τις εργολαβίες και τα καθεστώτα «freelancing», αντί να προστατεύει ουσιαστικά την υγεία και τη ζωή των εργαζομένων.

Οι διανομείς, όπως και οι οικοδόμοι, συγκαταλέγονται στα επαγγέλματα με τη μεγαλύτερη επικινδυνότητα. Μόλις μία ημέρα πριν, ένας 27χρονος Αιγύπτιος οικοδόμος τραυματίστηκε σοβαρά από πτώση σε εργοτάξιο, σε ένα ακόμη εργατικό ατύχημα που αναδεικνύει τις συνέπειες της εντατικοποίησης της εργασίας και των ελλείψεων στα μέτρα ασφαλείας.

Να μην συνηθίσουμε να μετράμε νεκρούς συναδέλφους. Όλοι και όλες στη στάση εργασίας την ημέρα του τελικού του Μουντιάλ. Για δουλειά με δικαιώματα, ασφάλεια, αξιοπρέπεια. Εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια στην οικογένεια, τους φίλους του 20χρονου συναδέλφου.

Η ΘΛΙΨΗ ΝΑ ΜΕΤΑΤΡΑΠΕΙ ΣΕ ΟΡΓΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΤΕΛΙΚΟ ΤΟΥ ΜΟΥΝΤΙΑΛ (19/7: 19.00-00.00)».

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ