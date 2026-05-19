Στάση εργασίας αύριο Τετάρτη 20 Μαΐου: Ποιοι συμμετέχουν

Στάση εργασίας κηρύσσει η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ αύριο Τετάρτη 20 Μαΐου, έπειτα από αίτημα της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας.

Στη σχετική ανακοίνωση, αναφέρεται ότι μετά το αίτημα της ΔΟΕ η επιτροπή κήρυξε τετράωρη διευκολυντική στάση εργασίας για το πρωινό πρόγραμμα, για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση την 20η Μαΐου, ημέρα διεξαγωγής της «ελληνικής» PISA.

Σε δική της ανακοίνωση, η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας αναφέρει, μεταξύ άλλων, ότι: «Ως Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. υπερασπιζόμαστε το δημόσιο σχολείο, τον παιδαγωγικό ρόλο των εκπαιδευτικών και τα μορφωτικά δικαιώματα των μαθητών/τριών μας.

Με βάση τα παραπάνω:

Κηρύσσουμε πανελλαδική διευκολυντική στάση εργασίας για το πρώτο 4ωρο του πρωινού προγράμματος, την Τετάρτη 20 Μαΐου, ημέρα διεξαγωγής των εξετάσεων, με δυνατότητα επιπλέον στάσης που θα κηρυχθεί από τους Σ.Ε.Π.Ε.

Καλούμε τους Συλλόγους Π.Ε. της χώρας να προβούν σε κοινές ενημερώσεις – συζητήσεις με τις ενώσεις – συλλόγους γονέων και συλλόγους διδασκόντων, ώστε να αποτρέψουν τη συμμετοχή στις εξετάσεις.

Καλούμε τους/τις εκπαιδευτικούς να συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις για την υπεράσπιση και αναβάθμιση της δημόσιας εκπαίδευσης».

Eπίσης η ΟΛΜΕ (διαβάστε το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης) αναφέρει ότι: «Κηρύσσουμε πανελλαδική διευκολυντική στάση εργασίας για το πρώτο 3ωρο του πρωινού προγράμματος, την Τετάρτη 20 Μαΐου, ημέρα διεξαγωγής των εξετάσεων, με δυνατότητα επιπλέον στάσης που θα κηρυχθεί από τις αντίστοιχες ΕΛΜΕ.

Καλούμε τις ΕΛΜΕ όλης της χώρας να προβούν σε κοινές ενημερώσεις – συζητήσεις με τις ενώσεις – συλλόγους γονέων και συλλόγους διδασκόντων, ώστε να αποτρέψουν τη συμμετοχή στις εξετάσεις.

Καλούμε τους/τις εκπαιδευτικούς να συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις για την υπεράσπιση και αναβάθμιση της δημόσιας δωρεάν εκπαίδευσης.

Απαιτούμε το ΥΠΑΙΘΑ να σταματήσει τις επικοινωνιακές και ταξικές πολιτικές και να εκκινήσει ουσιαστικό διάλογο με βάση τις τεκμηριωμένες προτάσεις της ΟΛΜΕ».

Με πληροφορίες από ΕΡΤnews