Στάση εργασίας ΑΔΕΔΥ: Τι ώρα η συγκέντρωση στο κέντρο της Αθήνας

Σε στάση εργασίας προχωρά σήμερα, Τρίτη (14/7), η ΑΔΕΔΥ προκειμένου να εκφράσει την αντίθεσή της στη συνταγματική αναθεώρηση που προωθεί η κυβέρνηση.

Η στάση εργασίας θα ξεκινήσει στις 11 η ώρα και θα λήξει στο τέλος της βάρδιας.

Η συνομοσπονδία καλεί τους δημοσίους υπαλλήλους να συμμετάσχουν μαζικά στη συγκέντρωση που θα πραγματοποιηθεί στις 12:00 στα Προπύλαια, από όπου θα ακολουθήσει πορεία προς τη Βουλή, μαζί με φοιτητικούς συλλόγους.

«Μέσα στο καλοκαίρι και με προφανή στόχο τον περιορισμό των αντιδράσεων των εργαζομένων, η κυβέρνηση της Ν.Δ. επιχειρεί να προχωρήσει σε βαθιές αντιδραστικές τομές, μέσω της αναθεώρησης άρθρων του Συντάγματος, στη δομή και τη λειτουργία του κράτους, οι οποίες όχι μόνο δεν αντιμετωπίζουν υπαρκτά προβλήματα, αλλά, αντίθετα, συνιστούν επίθεση στα δικαιώματα όλου του λαού», αναφέρεται - μεταξύ άλλων - στο σχετικό δελτίο Τύπου της ΑΔΕΔΥ.

Η ανακοίνωση για την στάση εργασίας ΑΔΕΔΥ:

«Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., στη χθεσινή της συνεδρίαση (30-6-2026), αποφάσισε την πραγματοποίηση πανελλαδικής, πανδημοσιοϋπαλληλικής κινητοποίησης ενάντια στην επιχειρούμενη Συνταγματική Αναθεώρηση που προωθεί η κυβέρνηση.

Μέσα στο καλοκαίρι και με προφανή στόχο τον περιορισμό των αντιδράσεων των εργαζομένων, η κυβέρνηση της Ν.Δ. επιχειρεί να προχωρήσει σε βαθιές αντιδραστικές τομές, μέσω της αναθεώρησης άρθρων του Συντάγματος, στη δομή και τη λειτουργία του κράτους, οι οποίες όχι μόνο δεν αντιμετωπίζουν υπαρκτά προβλήματα, αλλά, αντίθετα, συνιστούν επίθεση στα δικαιώματα όλου του λαού.

Μέσω της αναθεώρησης του άρθρου 16 επιχειρεί την πλήρη εμπορευματοποίηση της Παιδείας, μετατρέποντάς την σε ακριβοπληρωμένο εμπόρευμα. Αντί να κατοχυρώσει το δικαίωμα όλων των παιδιών στη δωρεάν Παιδεία, αίρει κάθε συνταγματική δέσμευση και ευθύνη του κράτους.

Με την αναθεώρηση του άρθρου 79 επιχειρεί να συνταγματικοποιήσει τα αντιλαϊκά μέτρα και τις μνημονιακές περικοπές των τελευταίων ετών, επιβάλλοντας έναν μόνιμο «κόφτη» σε μισθούς, συντάξεις και κοινωνικά δικαιώματα, ώστε να εξασφαλίζεται η ανεμπόδιστη επιβολή των ματωμένων πλεονασμάτων και των κερδών των λίγων.

Με την αναθεώρηση του άρθρου 103 επιχειρεί την άρση της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων, δηλαδή την άρση της ευθύνης του κράτους να στελεχώνει τις δημόσιες υπηρεσίες με μόνιμο προσωπικό, καθώς και τη σύνδεση της εργασίας με την αντιδραστική αξιολόγηση και την συνταγματοποίηση των σχετικών πειθαρχικών διώξεων. Στόχος είναι ένας υπάλληλος φοβισμένος και υποταγμένος, που θα υλοποιεί τις αντιλαϊκές πολιτικές χωρίς αντίρρηση.

Οι επιχειρούμενες αλλαγές αποτελούν αιτία πολέμου. Αφορούν ολόκληρο τον λαό και όχι μόνο τους δημοσίους υπαλλήλους.

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. κηρύσσει στάση εργασίας την Τρίτη, 14 Ιουλίου 2026 και καλεί σε μαζική συμμετοχή στην απεργιακή κινητοποίηση, στη συγκέντρωση ώρα 12:00 στα Προπύλαια, μαζί με τους φοιτητικούς Συλλόγους και πορεία προς τη Βουλή και σε κλιμάκωση των αγωνιστικών δράσεων.

Καλούμε τα Νομαρχιακά Τμήματα να οργανώσουν τις κατά τόπους συγκεντρώσεις.

Δυναμώνουμε τον αγώνα για μόνιμη και σταθερή εργασία, για πραγματικές αυξήσεις στους μισθούς και ενάντια στη φίμωση των εργαζομένων.

Παλεύουμε για δημόσια και δωρεάν Παιδεία και Υγεία για όλο τον λαό.

Βάζουμε τις δικές μας ανάγκες στο προσκήνιο».