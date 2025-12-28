Η επιστροφή των εκδρομέων των Χριστουγέννων εξελίσσεται σε δοκιμασία, καθώς τα αγροτικά μπλόκα και οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε κομβικά σημεία του εθνικού δικτύου προκαλούν, από το μεσημέρι της Κυριακής, ουρές χιλιομέτρων και μεγάλες καθυστερήσεις.

Στη Φθιώτιδα, λίγο πριν από το μπλόκο στον Μπράλο, η κίνηση προς Αθήνα επιβαρύνεται αισθητά. Τα οχήματα περνούσαν για ώρα από μία μόνο λωρίδα και η ουρά έφτασε περίπου τα τρία χιλιόμετρα. Οι αγρότες είχαν απομακρύνει από το Σάββατο τα τρακτέρ, ώστε να δοθεί επιπλέον λωρίδα, η οποία τέθηκε σε λειτουργία για να απορροφήσει μέρος της συμφόρησης, χωρίς ωστόσο να εξαφανιστεί το πρόβλημα.

Από τον Μπράλο έως λίγο πριν το Μαρτίνο η εικόνα παραμένει πιο διαχειρίσιμη, με τα αυτοκίνητα να κινούνται στον βασικό άξονα της ΠΑΘΕ χωρίς τη σημερινή ένταση. Η κατάσταση αλλάζει στο 125ο χιλιόμετρο, στη γέφυρα του Μαρτίνου, όπου η ροή προς Αθήνα περιορίζεται ξανά σε μία λωρίδα και έχει σχηματιστεί ουρά που φτάνει τα τέσσερα χιλιόμετρα, όπως αναφέρει η ΕΡΤ.

Στα μπλόκα οι αγρότες: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον Μαρτίνο

Με εντολές της Τροχαίας, τα οχήματα εκτρέπονται στον παράδρομο προς Κάστρο και Αλίαρτο και στη συνέχεια στην παλαιά εθνική Λαμίας Αθηνών, για να επανέλθουν μετά τη Θήβα στη Ριτσώνα, στο 75ο χιλιόμετρο, και να συνεχίσουν προς την πρωτεύουσα. Στις παρακάμψεις η κίνηση γίνεται με πολύ χαμηλές ταχύτητες, με αποτέλεσμα να αυξάνεται αισθητά ο χρόνος διαδρομής.

Αντίστοιχη εικόνα καταγράφεται και στη Βοιωτία. Στο μπλόκο της Θήβας η διέλευση γίνεται επίσης από μία λωρίδα, με τα αυτοκίνητα να σχηματίζουν ουρές πριν περάσουν δίπλα από τα τρακτέρ.

Την ίδια ώρα, οι αγρότες διαμηνύουν ότι θα διατηρήσουν τα μπλόκα έως την Τρίτη, ενώ για το επόμενο 24ωρο αναμένεται κλιμάκωση των κινητοποιήσεων πριν, όπως έχει προαναγγελθεί, δοθεί εκ νέου ανάσα ενόψει της εξόδου για την Πρωτοχρονιά. Παρά τις διαφορετικές φωνές στο εσωτερικό τους, με ομάδες στη βόρεια Ελλάδα να ζητούν διάλογο με την κυβέρνηση, σε αρκετά σημεία σήμερα σηκώθηκαν οι μπάρες των διοδίων, ώστε να περάσουν οι οδηγοί.

Μπλόκα παραμένουν σε διάφορα σημεία του οδικού δικτύου, μεταξύ άλλων στη Νίκαια, στον Ε65 στην Καρδίτσα, στο Κάστρο Βοιωτίας, αλλά και στα τελωνεία Ευζώνων, Προμαχώνα και Νίκης.

Στα Μάλγαρα το ρεύμα προς Αθήνα άνοιξε το πρωί και θα παραμείνει ανοιχτό έως τις 18.00 για να διευκολυνθεί η επιστροφή προς τα νότια. Από αύριο, όμως, έχει ανακοινωθεί ότι θα κλείσουν και τα δύο ρεύματα.

Στον Προμαχώνα, το τελωνείο παραμένει κλειστό για τα φορτηγά και στα δύο ρεύματα, με εξαίρεση τα υπόλοιπα οχήματα, γεγονός που έχει ήδη δημιουργήσει μεγάλες ουρές στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα. Κλειστός παραμένει και ο κόμβος της Εγλυκάδας, στην Αχαΐα.