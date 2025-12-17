«Στα μπλόκα για όσο χρειαστεί» λένε οι αγρότες - Γιατί αποφάσισαν να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις

Για κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους ετοιμάζονται οι αγρότες, οι οποίοι μετά τις τελευταίες εξαγγελίες της κυβέρνησης, δηλώνουν ότι θα παραμείνουν στα μπλόκα για όσο χρειαστεί.

Οι οριστικές αποφάσεις πάντως, αναμένεται να παρθούν στην πανελλαδική σύσκεψη των μπλόκων που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη στον Λευκώνα Σερρών.

Καταλυτικό ρόλο στην όξυνση του κλίματος φαίνεται να έπαιξε το γεγονός ότι αρκετοί αγρότες διαπίστωσαν σήμερα, Τετάρτη (17/12) παρακρατήσεις χρημάτων από τους λογαριασμούς τους λόγω ΕΛΓΑ.

Σύμφωνα με τις εξαγγελίες της κυβέρνησης, αναμένεται έκτακτη ενίσχυση 160 εκατ. ευρώ για παραγωγούς και κτηνοτρόφους- 80 εκατομμυρίων ευρώ σε κτηνοτρόφους της ηπειρωτικής και της νησιωτικής Ελλάδας, 80 εκατομμύρια ευρώ σε παραγωγούς και παραγωγούς-, ενώ έχει αποφασιστεί και η επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης πετρελαίου στην αντλία, σε συνεννόηση με την ΑΑΔΕ.

Ωστόσο, οι αγρότες χαρακτηρίζουν τα ποσά ανεπαρκή και τονίζουν ότι απαιτούνται σοβαρές δεσμεύσεις για το χαμένο εισόδημα, τις αποζημιώσεις και την πρόσβαση σε αγροτικό πετρέλαιο, ώστε να υπάρξει πραγματική λύση για τον κλάδο.

Μπλόκα αγροτών: Ουρές φορτηγών στον Προμαχώνα

Στις 20:10 σήμερα (17/12) οι αγρότες στο μπλόκο του Προμαχώνα αποφάσισαν να σταματήσουν τον αποκλεισμό του Μεθοριακού Σταθμού για τις νταλίκες οι οποίες διέρχονταν από τα σύνορα.

Νωρίτερα, μετά την απόφαση για το επ’ αόριστον κλείσιμο του τελωνείου, σχηματίστηκαν ουρές φορτηγών που έφταναν και τα 25 χιλιόμετρα. Οδηγοί από φορτηγά, που ήταν ακινητοποιημένα από τις 11:30 το πρωί στον δρόμο προς τον Προμαχώνα σχημάτισαν δεύτερη σειρά με αποτέλεσμα να μπλοκάρει και για τα ΙΧ αυτοκίνητα το ρεύμα προς τον Μεθοριακό σταθμό προς Βουλγαρία.

Μετά από ώρα, άνοιξαν τον μεθοριακό σταθμό του Προμαχώνα οι αγρότες και πλέον περνούν κανονικά τα φορτηγά.

Κλείνουν επ’ αόριστον και τα Μάλγαρα οι αγρότες

Για κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους κάνουν λόγο οι αγρότες της Θεσσαλονίκης, καθώς όπως υποστηρίζουν δεν έχουν πάρει σαφείς απαντήσεις στα αιτήματά τους. Καλούν την κυβέρνηση να βγει και να δεσμευτεί ότι έχει κάποια ποσά για να τα δώσει στην απώλεια χαμένου εισοδήματα αλλιώς δεν μπορούμε να πάμε σε διάλογο.

Σημειώνεται πως στα Μάλγαρα, λίγο μετά τις 12, οι αγρότες έβγαλαν τα τρακτέρ στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη διακόπτοντας την κυκλοφορία για τέσσερις περίπου ώρες. Παράλληλα από την Πέμπτη το πρωί το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη θα κλείσει επ’ αόριστον.

Τελεσίγραφο 48 ωρών από τους αγρότες Γιαννιτσών, Κιλκίς και Παιονίας

Επίσης, από τις 18:00 και για 4 ώρες κλειστός παρέμεινε κλειστός ο συνοριακός σταθμός των Ευζώνων και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας από και προς τη χώρα με νταλίκες, φορτηγά και ΙΧ να σχηματίζουν ουρές.

Αυτός ο αποκλεισμός, σύμφωνα με τους αγρότες, θα είναι από εδώ και στο εξής καθημερινά τετράωρος.

Οι αγρότες των Γιαννιτσών, του Κιλκίς και της Παιονίας που συμμετέχουν στη συγκεκριμένη κινητοποίηση θα πάνε στη σύσκεψη με ένα τελεσίγραφο 48 ώρες για να διορθωθεί το λάθος των χρημάτων που έχασαν από τον ΕΛΓΑ.

Υπάρχουν αγρότες που έχασαν απο 1.000 μέχρι 6.000 ευρώ μέσα σε ένα 12ωρο. Μπήκαν οι ενισχύσεις του ΕΛΓΑ και στη συνέχεια εξαφανίστηκαν τα χρήματά τους, όπως υποστηρίζουν οι ίδιοι.

Αναβρασμός και στο μπλόκο της Νίκαιας

Αναβρασμός και προοπτική κλιμάκωσης υπάρχει και στο μπλόκο της Νίκαιας. Τα μέλη του Συντονιστικού της Νίκαιας συνεδρίασαν για περισσότερες από δύο ώρες στον συνεταιρισμό στην Πλατεία Κάμπου, προκειμένου να θέσουν προς έγκριση την όποια απόφαση λάβουν στη συνέλευση.

Το Συντονιστικό αναφέρει ότι υπό τις συγκεκριμένες προϋποθέσεις δεν υπάρχει πεδίο διαλόγου με την κυβέρνηση, η οποία όπως επισημαίνει, γνωρίζει τα προβλήματα και την καλεί να δώσει συγκεκριμένες απαντήσεις. Το Συντονιστικό θα θέσει την απόφαση στη γενική συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί αργότερα.

Με αυτή την πρόταση οι αγρότες από το μπλόκο της Νίκαιας θα πάνε στη συνάντηση των Σερρών και παράλληλα θα αποφασίσουν δράσεις, οι οποίες θα πιέσουν την κυβέρνηση.

Οι αγρότες είναι δυσαρεστημένοι από τις πληρωμές που καθυστέρησαν και που όπως λένε, «είναι κουτσουρεμένες», αφού προηγουμένως ο ΕΛΓΑ είχε τραβήξει από τους λογαριασμούς τους χρήματα, κάτι που τους έκανε να είναι ακόμα περισσότερο επιφυλακτικοί απέναντι στη στάση της κυβέρνησης και στον όποιο διάλογο.

Το κλίμα είναι εκρηκτικό και στο μπλόκο του Ε-65 στην Καρδίτσα, όπου οι αγροτικοί σύλλογοι που συμμετέχουν στο μπλόκο αποφάσισαν τη συνέχιση των κινητοποιήσεων.

Και οι αγρότες της Μεσσηνίας δεν ικανοποιήθηκαν από τις της κυβέρνησης. Εξαγριώθηκαν μάλιστα, περισσότερο βλέποντας χρήματα να λείπουν από τους λογαριασμούς τους για να πληρωθεί ο ΕΛΓΑ. Είναι αποφασισμένοι να παραμείνουν εδώ στο μπλόκο του αυτοκινητόδρομου του Μορέα στον κόμβο της Θουρίας για όσο χρειαστεί.

Παράλληλα, αγρότες με αγροτικά μηχανήματα απέκλεισαν και τον δρόμο Τριπόλεως-Κορίνθου, στο ύψος των διοδίων της Νεστάνης και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ