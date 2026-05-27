Στα Ιωάννινα το πρώτο κρούσμα mpox στην Ελλάδα για φέτος

Το πρώτο επιβεβαιωμένο κρούσμα mpox στην Ελλάδα για το 2026 εντοπίστηκε στα Ιωάννινα, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των υγειονομικών αρχών.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το ΕΡΤnews, πρόκειται για έναν 45χρονο, ο οποίος νοσηλεύτηκε αρχικά σε κλινική του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων, αφού εμφάνισε συμπτώματα που κρίθηκαν ύποπτα για τη νόσο.

Ο ασθενής υποβλήθηκε σε εξειδικευμένες εργαστηριακές εξετάσεις και λίγο αργότερα επιβεβαιώθηκε ότι έχει προσβληθεί από mpox.

Μετά την επιβεβαίωση του κρούσματος ενεργοποιήθηκαν άμεσα τα προβλεπόμενα υγειονομικά πρωτόκολλα, ενώ ο 45χρονος μεταφέρθηκε στη Μονάδα Λοιμωδών του νοσοκομείου, όπου νοσηλεύεται σε απομόνωση.

Εκτός κινδύνου ο 45χρονος στα Ιωάννινα

Παράλληλα, ενημερώθηκε ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας προκειμένου να ξεκινήσει η διαδικασία ιχνηλάτησης των επαφών του ασθενούς.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας του θεωρείται καλή και δεν υπάρχει κίνδυνος για τη ζωή του.

Η mpox είχε προκαλέσει διεθνή ανησυχία την περίοδο 2022-2023, όταν το ηπιότερο στέλεχος clade 2 εξαπλώθηκε εκτός Αφρικής και καταγράφηκαν χιλιάδες κρούσματα σε Ευρώπη και Αμερική.

Μέχρι το τέλος του 2025 είχαν καταγραφεί περίπου 160 περιστατικά στην Ελλάδα και περισσότερα από 25.400 κρούσματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο.

Με πληροφορίες από ΕΡΤnews