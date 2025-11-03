Στα Χανιά ο Μικ Τζάγκερ: Η δήλωσή του για την επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα

Στην Κρήτη, για τρεις ημέρες, βρέθηκε ο 82χρονος θρύλος της ροκ Μικ Τζάγκερ.

Ο frontman των Rolling Stones εντοπίστηκε στο Ενετικό Λιμάνι, λίγο πριν την αναχώρησή του, από ρεπόρτερ του τοπικού ενημερωτικού μέσου zarpanews.gr.

Ο Τζάγκερ μίλησε για τις εντυπώσεις του από την επίσκεψή του στην Αρχαία Ελεύθερνα, καθώς και από την ιδιωτική ξενάγηση που είχε στον λόφο Καστέλι των Χανίων.

«Ήταν όλα εξαιρετικά ενδιαφέροντα», είπε, δηλώνοντας πως φεύγει με τις καλύτερες εντυπώσεις από το νησί.

Ο Μικ Τζάγκερ καθώς αναχωρεί από τα Χανιά/Φωτογραφία: zarpanews.gr

Φωτογραφία: zarpanews.gr

Όταν ρωτήθηκε για τα Γλυπτά του Παρθενώνα - με αφορμή τη πρόσφατη παρουσία του στο Βρετανικό Μουσείο - απάντησε χαρακτηριστικά: «Είναι ακόμα εκεί».

Ερωτηθείς για το αν πιστεύει ότι πρέπει να επιστραφούν στην Ελλάδα, απάντησε: «Δεν έχω άποψη».

Σύμφωνα με το zarpanews.gr, o Τζάγκερ επισκέφτηκε, το Σάββατο, τη Νεκρόπολη της Ορθής Πέτρας και το Μουσείο Αρχαίας Ελεύθερνας. Έπειτα γευμάτισε σε ταβέρνα της περιοχής.

Την Κυριακή, ξεναγήθηκε ιδιωτικά στην ανασκαφή της αρχαίας Κυδωνίας και το βράδυ έφαγε σε εστιατόριο της παλιάς πόλης.