Στα εγκαίνια του Ωνασείου Μεταμοσχευτικού Κέντρου ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Παρουσία του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια του Ωνασείου Μεταμοσχευτικού Κέντρου, την Τρίτη 21 Οκτωβρίου.

Πρόκειται για το πρώτο πλήρως ψηφιοποιημένο κέντρο μεταμοσχεύσεων στην Ελλάδα, που εντάσσεται στο ευρύτερο σύμπλεγμα του Ωνάσειου Νοσοκομείου, μαζί με το ήδη λειτουργικό Καρδιοχειρουργικό Κέντρο. Η δημιουργία του αποτελεί κομβικό βήμα προς τη συγκρότηση ενός πανελλαδικού δικτύου μεταμοσχεύσεων, υπό τον συντονισμό του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων (ΕΟΜ), με στόχο την αύξηση του αριθμού των μεταμοσχεύσεων και την πληρέστερη αξιοποίηση των διαθέσιμων μοσχευμάτων.

Στην εκδήλωση των εγκαινίων παρέστη o Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κώστας Τασούλας, ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης και άλλα πολιτικά πρόσωπα, όπως ο Μάριος Θεμιστοκλέους, ο Ευάγγελος Βενιζέλος, ο Άκης Σκέρτσος, η Όλγα Γεροβασίλη και ο Θάνος Πλεύρης.

Από την πλευρά του ο πρόεδρος του Ιδρύματος Ωνάση Αντώνης Παπαδημητρίου τόνισε πως «το Ωνάσειο απέδειξε ότι τα δημόσια νοσοκομεία μπορούν να είναι άριστα. Επίσης έχει αποξείξει την επιτυχή σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Επενδύει στο μέλλον και στις νέες τεχνολογίες». Ο κ. Παπαδημητρίου έδωσε έμφαση στο ανθρώπινο δυναμικό του ιδρύματος λέγοντας χαρακτηριστικά ότι η δύναμή του είναι το προσωπικό του.

Η Καλλιτεχνική Διευθύντρια του Ιδρύματος Ωνάση, Αφροδίτη Παναγιωτάκου/ Φωτ.: Eurokinissi

Στα εγκαίνια και ο πρόεδρος του Ιδρύματος «Ωνάση», Αντώνης Σ. Παπαδημητρίου και ο πρόεδρος του Ωνάσειου Νοσοκομείου, Ιωάννης Μπολέτης / Φωτ.: Eurokinissi

Γιώργος Πατούλης, Θάνος Πλεύρης / Φωτ.: Eurokinissi

Λίνα Μενδώνη, Άκης Σκέρτσος / Φωτ.: Eurokinissi

Όλγα Γεροβασίλη, Ευάγγελος Βενιζέλος / Φωτ.: Eurokinissi

