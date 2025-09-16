Στις 10.000 τα κενά εκπαιδευτικών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

Σύμφωνα με τη Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδος, τα κενά μόνο στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση υπολογίζονται στα 10.000, ενώ συνολικά, τα κενά στα σχολεία ξεπερνούν τα 18.000.

Σύμφωνα με τις σχετικές αναφορές σε Συνέντευξη Τύπου που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου, το μεγαλύτερο ποσοστό των κενών αφορά σε εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων αλλά και στην παράλληλη στήριξη.

Τα στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα δείχνουν ότι στην

Α’ Αθηνών καταγράφονται 807 κενά σε εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων,

595 στη Β’ Αθηνών,

862 στον Πειραιά,

460 στον νομό Αχαΐας και

622 στο νομό Ηρακλείου.

Ο πρόεδρος της ΔΟΕ, Σπύρος Μαρίνης, μιλά για «μορφωτικό πλήγμα», το οποίο προκαλείται από τον σταθερά μεγάλο αριθμό κενών ενώ στοχοποίησε την κυβέρνηση, ότι «συγκαλύπτει τα προβλήματα που υπάρχουν στην εκπαίδευση».

Από τη συζήτηση δεν μπόρεσε να παραλειφθεί, το γεγονός ότι οι προσλήψεις αναπληρωτών για φέτος έγιναν με μεγάλη καθυστέρηση, προσθέτοντας ότι «παρά τους μόνιμους διορισμούς, το εκπαιδευτικό σύστημα εξακολουθεί να στηρίζεται στους αναπληρωτές και οι μορφωτικές ανάγκες των παιδιών να αντιμετωπίζονται ως κόστος».

Βασικό αίτημα της ΔΟΕ είναι η άμεση κάλυψη όλων των κενών στα σχολεία, προκειμένου να μπορέσουν να λειτουργήσουν κανονικά και τα ολοήμερα σχολεία, να μειωθεί ο αριθμός μαθητών ανά τμήμα και να στηριχτούν έμπρακτα αναπληρωτές εκπαιδευτικοί, καθώς επίσης και όλα τα σχολεία σε επίπεδο προσωπικού και υποδομών.

«Στόχος μας, είναι ένα σχολείο για όλα τα παιδιά, που θα διαπαιδαγωγεί τους ανθρώπους, θα τους κοινωνικοποιεί, θα καλλιεργεί αξίες, ιδανικά και σε καμία περίπτωση δεν θα διαχωρίζει τους μαθητές ανάλογα με την κοινωνική τους προέλευση,, ανάλογα με το φύλο ή την καταγωγή τους», ανέφερε ο κ. Μαρίνης.

Τέλος, σημειώνεται ότι η ΔΟΕ θα συμμετάσχει στην πανελλαδική απεργία που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 1 Οκτωβρίου 2025.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

