Σπίτι «στη σκιά» της Ακρόπολης πωλείται για 9.5 εκατομμύρια ευρώ

Ποιος δεν θα ήθελε να μένει στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας, πόσο μάλλον μια ανάσα από τον βράχο της Ακρόπολης;

Με αυτήν ακριβώς τη σκέψη, θα μπορούσε κανείς να προβεί στην αγορά μιας κατοικίας 690 τ.μ., που προσφέρει «ασύγκριτη πρόσβαση σε ένα από τα πιο διάσημα μνημεία του κόσμου», όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η κτηματομεσιτική εταιρεία Greece Sotheby’s International Realty.

Ο λόγος για το ακίνητο «Athenian Legacy» που απέχει μόλις λίγα μέτρα από τον ιερό βράχο.

Φωτογραφία: sothebysrealty.gr

Φωτογραφία: sothebysrealty.gr

Η τοποθεσία του προσφέρει άμεση πρόσβαση στο σημαντικότερο μνημείο της χώρας, ενώ ταυτόχρονα παραμένει προφυλαγμένο από την έντονη τουριστική κίνηση, δημιουργώντας ένα απρόσμενα ήσυχο περιβάλλον.

Το ακίνητο αποτελείται από μια πλήρως ανακαινισμένη κατοικία 435 τ.μ. και μια δεύτερη κατοικία 257 τ.μ., η οποία χρειάζεται ανακαίνιση, όπως επισημαίνεται στην αγγελία. Συνολικά προσφέρει 690 τ.μ. κατοικήσιμης επιφάνειας σε οικόπεδο 559 τ.μ.

Η αρχιτεκτονική του ακινήτου κινείται σε πολλαπλά επίπεδα, με τοίχους καλυμμένους από κισσό, πράσινα παραθυρόφυλλα και μια μεγάλη αυλή.

Φωτογραφία: sothebysrealty.gr

Φωτογραφία: sothebysrealty.gr

Στο εσωτερικό, οι χώροι χαρακτηρίζονται από μαρμάρινα δάπεδα, μεγάλα ανοίγματα φωτός και μια κλασική αισθητική που συνδυάζει αντίκες και έργα τέχνης με σύγχρονες ανέσεις. Οι κύριοι χώροι —σαλόνι, τραπεζαρία και κουζίνα— βρίσκονται στο πρώτο επίπεδο, ενώ τα υπνοδωμάτια καταλαμβάνουν τον δεύτερο όροφο.

Φωτογραφία: sothebysrealty.gr

Φωτογραφία: sothebysrealty.gr

Φωτογραφία: sothebysrealty.gr

Φωτογραφία: sothebysrealty.gr

Φωτογραφία: sothebysrealty.gr

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η ταράτσα του ακινήτου, η οποία προσφέρει πανοραμική θέα 360 μοιρών, με την Ακρόπολη να κυριαρχεί στο οπτικό πεδίο. Η δεύτερη κατοικία του οικοπέδου μπορεί, σύμφωνα με τους μεσίτες, να μετατραπεί σε επιπλέον χώρο με τουλάχιστον τρία νέα υπνοδωμάτια, αυξάνοντας ακόμη περισσότερο τις δυνατότητες αξιοποίησης.

Φωτογραφία: sothebysrealty.gr

Φωτογραφία: sothebysrealty.gr

Η πολυτελής κατοικία χαρακτηρίζεται ως «ένα από τα ελάχιστα πραγματικά μοναδικά ακίνητα» που παραμένουν διαθέσιμα στην περιοχή της Ακρόπολης — ένας συνδυασμός ιστορικής βαρύτητας, κεντρικής θέσης και ιδιωτικότητας που σπάνια εμφανίζεται στην αγορά.