«Σπιλώνει τη μνήμη του»: Η οικογένεια του 22χρονου που πνίγηκε με burger επιμένει ότι δεν ήταν challenge

Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, ο 22χρονος που κατάπιε ολόκληρο burger κατέληξε μετά από επτά ημέρες νοσηλείας στη ΜΕΘ.

O 22χρονος πνίγηκε όταν κατάπιε αμάσητο κομμάτι burger σε ταχυφαγείο και έκτοτε νοσηλεύονταν διασωληνωμένος στο νοσοκομείο «Γεώργιος Γεννηματάς» με σημαντικές βλάβες στα ζωτικά του όργανα.

Οι γιατροί εξαρχής είχαν εξηγήσει στους συγγενείς του άτυχου νεαρού πως η κατάστασή του ήταν εξαιρετικά δύσκολη, καθώς έμεινε χωρίς οξυγόνο για περίπου δύο λεπτά.

Αποτέλεσμα αυτού ήταν να υποστεί εγκεφαλική υποξία και η κατάστασή του να αποβεί μη αναστρέψιμη. Παράλληλα, η οικογένεια αλλά και οι φίλοι του επιμένουν πως ο θάνατός του δεν ήταν αποτέλεσμα κάποιου challenge, όπως είχε γραφτεί αρχικά.

«Το παιδί έχει πάθει κάτι καθημερινό που θα μπορούσε να το πάθει ο οποιοσδήποτε. Επειδή έχω μιλήσει με όλους τους φίλους του, challenge δεν υπήρχε. Αυτό είναι ανακρίβεια και σπιλώνει τη μνήμη του παιδιού μας. Δεν ξέρω ποιος το έβγαλε από το μυαλό του. Δεν μπορεί να μπει σε ένα παιδί που φεύγει... Μακάρι να ήταν καλά και να μπορούσε να βγει να πει μόνος του όλη την αλήθεια για το τι έγινε. Θα θέλαμε μια συγγνώμη από όσους λένε αυτά τα ψέματα», ανέφερε συγγενής του 22χρονου μιλώντας στο Live News.

Είναι ένα παιδί 22 χρονών που δεν έχει ζήσει τη ζωή του ακόμα. Εμείς σαν οικογένεια θα θέλαμε αυτό το πράγμα να μην συμβεί σε καμία άλλη οικογένεια. Είναι πάρα πολύ βαρύ. Προσπαθούμε να πάρουμε δύναμη ο ένας από τον άλλον και να καταλάβουμε τι έχει γίνει. Δεν θέλουμε να το σκεφτόμαστε και να ξαναζούμε αυτές τις στιγμές», κατέληξε.