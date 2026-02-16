Σπάτα: 75χρονος πυροβόλησε με καραμπίνα και ταμπουρώθηκε στο σπίτι του

Ένας 75χρονος πυροβόλησε με καραμπίνα και ταμπουρώθηκε στο σπίτι του στα Σπάτα.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το Mega, η υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη από τις 18:40 το απόγευμα στην περιοχή των Σπάτων.

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ του σταθμού, πρόκειται για άτομο γνωστό στις Αρχές, το οποίο «είχε απασχολήσει στα τέλη της δεκαετίας του ’90 αλλά και αργότερα την κοινή γνώμη για διάφορες υποθέσεις». Φέρεται να πυροβόλησε δύο φορές στον αέρα και στη συνέχεια να ταμπουρώθηκε μέσα στο σπίτι του.

Στο σημείο έχουν μεταβεί ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και διαπραγματευτές, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη επικοινωνία μαζί του, προκειμένου να αφήσει το όπλο και να παραδοθεί.

Κάτοικοι της περιοχής αναφέρουν -κατά τις ίδιες πληροφορίες- ότι προηγήθηκε επεισόδιο χωρίς μέχρι στιγμής η αστυνομία να είναι σε θέση να ξεκαθαρίσει τι ακριβώς έχει συμβεί.



