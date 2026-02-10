Σπαρτιάτες: Ομόφωνα αθώοι οι 13 κατηγορούμενοι για «εξαπάτηση εκλογέων»

Ομόφωνα αθώους έκρινε το Εφετείο τους 13 κατηγορούμενους, μεταξύ αυτών και βουλευτές του ακροδεξιού μορφώματος, για την υπόθεση των «Σπαρτιατών» που αφορούσε στην κατηγορία της εξαπάτησης του εκλογικού σώματος, με ηθικό αυτουργό τον νεοναζί Ηλία Κασιδιάρη.

Το Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων, υιοθετώντας την εισαγγελική πρόταση, αθώωσε τους κατηγορούμενους, μεταξύ των οποίων, πρώην και νυν βουλευτές των «Σπαρτιατών», τον Ηλία Κασιδιάρη και έναν δικηγόρο.

Υπενθυμίζεται πως όλοι οι κατηγορούμενοι είχαν αθωωθεί και πρωτοδίκως, σύμφωνα με ανάλογη εισαγγελική πρόταση, αλλά ασκήθηκε έφεση με το σκεπτικό πως δεν είχαν ληφθεί υπόψη κρίσιμα αποδεικτικά στοιχεία.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ