Σπάρταθλον 2025: Ποιοι δρόμοι θα παραμείνουν κλειστοί το Σάββατο

Για το Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου είναι προγραμματισμένη η διεξαγωγή του αγώνα δρόμου «Σπάρταθλον 2025» και λόγω αυτού, θα τεθούν σε εφαρμογή κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

Αναμένεται η προσωρινή και σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων σε οδικούς άξονες, περιοχής Δήμων Αθηνών, Αιγάλεω, Χαϊδαρίου, Ασπροπύργου, Ελευσίνας, Μεγάρων.

Πιο συγκεκριμένα, διακοπεί προσωρινά κυκλοφορία σε:

Στη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας της Ιεράς Οδού, στο τμήμα της από τη συμβολή της με την οδό Πειραιώς έως τη διασταύρωσή της με τον παράδρομο Κηφισού, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αιγάλεω, περιοχής Δήμου Αθηναίων, κατά τις ώρες 07.00΄ έως 07.30΄, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Στη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας της Ιεράς Οδού, στο τμήμα της από τη διασταύρωση της με τον παράδρομο Κηφισού έως τη συμβολή της με τη Λ. Αθηνών, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Χαϊδάρι, περιοχής Δήμων Αιγάλεω – Χαϊδαρίου, κατά τις ώρες 06.30΄ έως 11.00΄.

Στη Λωρίδα Εκτάκτου Ανάγκης (Λ.Ε.Α.) και στο έρεισμα της Νέας Εθνικής Οδού Αθηνών – Κορίνθου, στο τμήμα της από τη συμβολή της με την οδό Μυστρά έως τη διασταύρωση Διυλιστηρίων (χ/θ 15,600), στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Κόρινθο, περιοχής Δήμων Χαϊδαρίου – Ασπροπύργου, κατά τις ώρες 06.30΄ έως 11.00΄.

Σε τμήμα πλάτους 1,5μ. στο δεξιό άκρο του οδοστρώματος της Νέας Εθνικής Οδού Αθηνών – Κορίνθου, από τη διασταύρωση Διυλιστηρίων (χ/θ 15,600) έως τη συμβολή της με την Ιερά Οδό Ελευσίνας – Ηρώων Πολυτεχνείου (χ/θ 20,000), στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Κόρινθο, περιοχής Δήμων Ασπροπύργου – Ελευσίνας, κατά τις ώρες 07.30΄ έως 10.00΄.

Σε τμήμα πλάτους 1,5μ. στο δεξιό άκρο του οδοστρώματος της οδού Ιερά Οδός Ελευσίνας – Ηρώων Πολυτεχνείου, στο τμήμα από τη συμβολή της με Νέα Εθνική Οδό Αθηνών – Κορίνθου (χ/θ 20,000) έως τη συμβολή της με Παλαιά Εθνική Οδό Αθηνών – Κορίνθου (θέση ‘’ΜΠΛΟΚΟ”), στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Κόρινθο, περιοχής Δήμου Ελευσίνας, κατά τις ώρες 07.30΄ έως 12.00΄.

Σε τμήμα πλάτους 1,5μ. στο δεξιό άκρο του οδοστρώματος της Παλαιάς Εθνικής Οδού Αθηνών – Κορίνθου, ρεύμα κυκλοφορίας προς Κόρινθο, στο τμήμα από τη συμβολή της με την Ιερά Οδό Ελευσίνας – Ηρώων Πολυτεχνείου (θέση ‘’ΜΠΛΟΚΟ”) έως την χ/θ 27,000 (Ναυπηγεία Ελευσίνας), περιοχής Δήμου Ελευσίνας, κατά τις ώρες 07.30΄ έως 12.00΄.

Προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων μέγιστου επιτρεπόμενου βάρους άνω των 3,5 τόνων, στην Παλαιά Εθνική Οδό Αθηνών – Κορίνθου, στο τμήμα της από τη χ/θ 27,000 (Ναυπηγεία Ελευσίνας) έως τη χ/θ 40,000 (Είσοδος-Έξοδος Μεγάρων της Ν.Ε.Ο.Α.Κ.) και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, περιοχής Δήμου Μεγαρέων, κατά τις ώρες 07.30΄ έως 13.30΄. Κατά τη διάρκεια ισχύος της ανωτέρω κυκλοφοριακής ρύθμισης, η κυκλοφορία οχημάτων μέγιστου επιτρεπόμενου βάρους άνω των 3,5 τόνων θα πραγματοποιείται μέσω της Νέας Εθνικής Οδού Αθηνών – Κορίνθου.

Η ΕΛΑΣ απευθύνει έκκληση στους οδηγούς, για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και την αποφυγή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων, να αποφύγουν τη διέλευση των οχημάτων τους στους παραπάνω οδικούς άξονες κατά τα αναφερόμενα χρονικά διαστήματα.

