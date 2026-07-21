Σούδα: Πώς έγινε το ναυτικό ατύχημα με το «Έλυρος»

Ο Γιώργος Βάλλης, Πρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Πληρωμάτων Ιδιωτικών και Επαγγελματικών Θαλαμηγών για το ναυτικό ατύχημα στη Σούδα, μεταξύ του επιβατηγού-οχηματαγωγού «ΕΛΥΡΟΣ» και του φορτηγού πλοίου, Ro-Ro Cargo «Iosif K.».

«Τα πλοία συγκρούονται καθώς το ένα βγαίνει και το άλλο μπαίνει στο λιμάνι» αναφέρει αρχικά ο Γιώργος Βάλλης για το σημερινό ναυτικό ατύχημα στη Σούδα.

«Για να μπορέσει να φύγει ένα πλοίο από το λιμάνι, ή να μπει κάποιο άλλο, υπάρχει ένας άνθρωπος από τις λιμενικές υπηρεσίες, ο οποίος μέσω VHF στην προβλήτα, κάνει σωστή διαχείριση κίνησης του λιμένα. Κοινώς, δίνει εντολή σε ποιον να μπει, να βγει, ποιος να περιμένει, ποιος να ανεβάσει καταπέλτη, μπορεί να λύσει και να δέσει και τι χειρισμούς γίνονταιֿֿ» συμπλήρωσε σχετικά.

Ναυτικό ατύχημα στη Σούδα: Πολλά τα λάθη

ֲ«Στην προκειμένη περίπτωση, δεν μπορώ να διανοηθώ ότι εκείνος ο άνθρωπος έδωσε εντολή και στο ένα πλοίο να φύγει και στο άλλο να μπει και να μην περιμένει απ' έξω, άρα τα πράγματα είναι διαφορετικά. Δεν πάμε απευθείας να πούμε ότι φταίνε τα πλοία, φταίνε οι καπετάνιοι. Τη διαχείριση του λιμανιού και της κίνησης δίνει εντολή μέσω ασυρμάτου ο υπεύθυνος» συνέχισε ο Πρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Πληρωμάτων Ιδιωτικών και Επαγγελματικών Θαλαμηγών.

Το επιβατηγό, για να λύσει τα σχοινιά και να φύγει, να σηκώσει καταπέλτη, έχει πάρει άδεια για απόπλου από τον άνθρωπο που ήταν εκεί. Για να μπει το άλλο πλοίο, κάποιος του έδωσε έγκριση. Θα έπρεπε, στη συγκεκριμένη περίπτωση, να περίμενε το δεύτερο πλοίο να φύγει το επιβατηγό και αφού καθαρίσει η είσοδος, να μπει, είπε ακόμη.

«Εδώ βλέπουμε πολλά λάθη. Οι καπετάνιοι των πλοίων θα μπορούσαν να είχαν αποτρέψει το ναυτικό ατύχημα την τελευταία στιγμή, εάν είχαν αντιληφθεί αυτό που έβλεπαν μπροστά τους εκείνη τη στιγμή. Δεν είδαμε κάποια κίνηση αποτροπής» κατέληξε ο Γιώργος Βάλλης.

Το χρονικό του ναυτικού ατυχήματος στη Σούδα

Από τη σύγκρουση δεν αναφέρθηκε τραυματισμός, ενώ δεν προκλήθηκε θαλάσσια ρύπανση. Το φορτηγό πλοίο κατέπλευσε στον λιμένα, όπου παραμένει δεσμευμένο για επιθεώρηση από το τοπικό κλιμάκιο του Κεντρικού Λιμεναρχείου Χανίων.

Παράλληλα, οι λιμενικές αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το ναυτικό ατύχημα.

Το επιβατηγό – οχηματαγωγό πλοίο «Έλυρος», το οποίο επρόκειτο να αναχωρήσει από το λιμάνι της Σούδας με προορισμό τον Πειραιά, μετέφερε συνολικά 100 επιβάτες και 118 μέλη πληρώματος. Στο γκαράζ του πλοίου βρίσκονταν ακόμη 32 επιβατικά Ι.Χ. αυτοκίνητα, 74 φορτηγά οχήματα και 7 δίκυκλα.

Από τη λιμενική αρχή έχει απαγορευτεί ο απόπλους και των δύο πλοίων.