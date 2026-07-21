Σούδα: ΕΔΕ για το ναυτικό ατύχημα με δύο πλοία

Εντολή για τη διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης (ΕΔΕ) έδωσε ο υπουργός Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, για τη σύγκρουση δύο πλοίων στο λιμάνι της Σούδας στα Χανιά.

Ο υπουργός ανακοίνωσε επίσης πως μεταβαίνει στην περιοχή ο υπαρχηγός του Λιμενικού Σώματος και πως σχηματίζεται δικογραφία για το συμβάν.

«Σε θέματα ασφάλειας δεν υπάρχει απολύτως καμία ανοχή», τονίζει ο κ. Κικίλιας.

Για τη σύγκρουση των δύο πλοίων στο λιμάνι της Σούδας, έδωσα εντολή στον Αρχηγό του Λιμενικού Σώματος για τη διενέργεια ΕΔΕ, με στόχο την πλήρη διερεύνηση των αιτιών του συμβάντος.



Παράλληλα, στα Χανιά μεταβαίνει ο Υπαρχηγός του Λ.Σ., σχηματίζεται δικογραφία και θα επιβληθούν… — Vassilis Kikilias (@Vkikilias) July 21, 2026

Σούδα: Πώς έγινε το ατύχημα

Ο Γιώργος Βάλλης, Πρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Πληρωμάτων Ιδιωτικών και Επαγγελματικών Θαλαμηγών για το ναυτικό ατύχημα στη Σούδα, μεταξύ του επιβατηγού-οχηματαγωγού «ΕΛΥΡΟΣ» και του φορτηγού πλοίου, Ro-Ro Cargo «Iosif K.».

«Τα πλοία συγκρούονται καθώς το ένα βγαίνει και το άλλο μπαίνει στο λιμάνι» αναφέρει αρχικά ο Γιώργος Βάλλης για το σημερινό ναυτικό ατύχημα στη Σούδα.

«Για να μπορέσει να φύγει ένα πλοίο από το λιμάνι, ή να μπει κάποιο άλλο, υπάρχει ένας άνθρωπος από τις λιμενικές υπηρεσίες, ο οποίος μέσω VHF στην προβλήτα, κάνει σωστή διαχείριση κίνησης του λιμένα. Κοινώς, δίνει εντολή σε ποιον να μπει, να βγει, ποιος να περιμένει, ποιος να ανεβάσει καταπέλτη, μπορεί να λύσει και να δέσει και τι χειρισμούς γίνονταιֿֿ» συμπλήρωσε σχετικά.

Ναυτικό ατύχημα στη Σούδα: Πολλά τα λάθη»

«Στην προκειμένη περίπτωση, δεν μπορώ να διανοηθώ ότι εκείνος ο άνθρωπος έδωσε εντολή και στο ένα πλοίο να φύγει και στο άλλο να μπει και να μην περιμένει απ' έξω, άρα τα πράγματα είναι διαφορετικά. Δεν πάμε απευθείας να πούμε ότι φταίνε τα πλοία, φταίνε οι καπετάνιοι. Τη διαχείριση του λιμανιού και της κίνησης δίνει εντολή μέσω ασυρμάτου ο υπεύθυνος» συνέχισε ο Πρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Πληρωμάτων Ιδιωτικών και Επαγγελματικών Θαλαμηγών.

Το επιβατηγό, για να λύσει τα σχοινιά και να φύγει, να σηκώσει καταπέλτη, έχει πάρει άδεια για απόπλου από τον άνθρωπο που ήταν εκεί. Για να μπει το άλλο πλοίο, κάποιος του έδωσε έγκριση. Θα έπρεπε, στη συγκεκριμένη περίπτωση, να περίμενε το δεύτερο πλοίο να φύγει το επιβατηγό και αφού καθαρίσει η είσοδος, να μπει, είπε ακόμη.

«Εδώ βλέπουμε πολλά λάθη. Οι καπετάνιοι των πλοίων θα μπορούσαν να είχαν αποτρέψει το ναυτικό ατύχημα την τελευταία στιγμή, εάν είχαν αντιληφθεί αυτό που έβλεπαν μπροστά τους εκείνη τη στιγμή. Δεν είδαμε κάποια κίνηση αποτροπής» κατέληξε ο Γιώργος Βάλλης.