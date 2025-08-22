Σούδα: Απαγόρευση απόπλου για πλοίο που έχασε τη μία του άγκυρα

Απαγόρευση απόπλου για πλοίο που έχασε τη μία του άγκυρα, σημειώθηκε νωρίτερα σήμερα στη Σούδα.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες για το περιστατικό, αφορά το φορτηγό οχηματαγωγό πλοίο «Blue Carrier 1».

Το πλοίο που μετέφερε 52 φορτηγά και έναν οδηγό επιβάτη, θα εκτελούσε το δρομολόγιο από Χανιά για Νάξο, Πάρο, Σύρο και Πειραιά.

Ωστόσο, κατά τον απόπλου του από το λιμάνι διαπιστώθηκε ότι έχασε την δεξιά του άγκυρα και οι Λιμενικές Αρχές προχώρησαν σε απαγόρευση απόπλου.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ