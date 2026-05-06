Σωφρονιστικό σύστημα: Τι αλλάζει από 18 Μαΐου για τους κατάδικους και τους κρατούμενους που βρίσκονται σε άδεια

Η ηλεκτρονική επιτήρηση κρατουμένων με «βραχιολάκι» ξεκινά να εφαρμόζεται από τη Δευτέρα 18 Μαΐου 2026, ως επίσημο μέτρο σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια.

Όπως επισημαίνεται από το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και ειδικότερα από την γενική γραμματεία Αντεγκληματικής Πολιτικής, η εφαρμογή του νέου μέτρου θα γίνεται χωρίς οικονομική επιβάρυνση για τους επιτηρούμενους και σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του νόμου.

Σημειώνεται ότι το ηλεκτρονικό «βραχιολάκι» είχε εφαρμοστεί πιλοτικά το προηγούμενο διάστημα σε περίπου 30 κρατούμενους σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, με δική τους οικονομική επιβάρυνση και διαπιστώθηκε ότι έχει θετικά αποτελέσματα.

Μετά την πιλοτική εφαρμογή του, και με την έγκριση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, υπογράφηκε η Δημόσια Σύμβαση, με ισχύ έως 31/12/2027, μεταξύ του γενικού γραμματέα Αντεγκληματικής Πολιτικής, Αρίστου Περρή και του εκπροσώπου της αναδόχου εταιρείας, που αφορά στην Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Επιτήρησης Υποδίκων, Καταδίκων και Κρατουμένων σε άδεια.

Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Προστασία του Πολίτη, το μέτρο της Ηλεκτρονικής Επιτήρησης αποτελεί έναν σύγχρονο θεσμό, που εφαρμόζεται ήδη σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες και αναμένεται να συμβάλει στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των κρατουμένων, στην κοινωνική τους επανένταξη, καθώς και στην αποσυμφόρηση των σωφρονιστικών καταστημάτων της χώρας.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά στέλεχος της Αντεγκληματικής Πολιτικής, αυτή τη στιγμή στις φυλακές, περίπου το 25% είναι υπόδικοι, εκ των οποίων ένα μεγάλο μέρος, με το νέο μέτρο επιτήρησης θα μπορεί να έξω υπό επιτήρηση.

Σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, η επιτήρηση με «βραχιολάκι» θα αποφασίζεται με αυστηρά κριτήρια από τα δικαστήρια και θα αφορά σε περιπτώσεις υποδίκων ή καταδικασμένων που δεν θεωρούνται επικίνδυνοι, ενώ η εφαρμογή σε κρατούμενους με άδεια θα αποφασίζεται από τα Συμβούλια των Φυλακών, επίσης με αυστηρά κριτήρια.

Διευκρινίζεται επίσης ότι η παρακολούθηση των επιτηρούμενων θα γίνεται από την εταιρεία, σε άμεση και στενή συνεργασία με την αστυνομία. Όπως λένε, το «βραχιολάκι» εκπέμπει συνεχώς σήμα, που δεν μπορεί να διακόψει κάποιος και δίνει ανά πάσα στιγμή την θέση του επιτηρούμενου. Οπότε και αν ακόμα το κόψει δεν θα προλαβαίνει να απομακρυνθεί και θα συλληφθεί.

Στην ανακοίνωση τονίζεται ότι η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και η γενική γραμματεία Αντεγκληματικής Πολιτικής θα συνεχίσουν να προωθούν πολιτικές, για τις εναλλακτικές μορφές έκτισης της ποινής και την αναβάθμιση του σωφρονιστικού μας συστήματος.

