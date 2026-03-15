Σοφία Μητσοτάκη: «Εδώ ολοκληρώνεται αυτή η αθλιότητα» - Δημοσίευσε το εισιτήριο της πτήσης από το Ομάν

«Αναμένω τη δημόσια απολογία του μέσου» ξεκαθάρισε σε νέα ανάρτησή της στα social media η Σοφία Μητσοτάκη, αναφερόμενη στο δημοσίευμα που ισχυριζόταν ότι γύρισε στην Ελλάδα από το Ντουμπάι με ιδιωτικό τζετ και πτήση αξίας 50.000 ευρώ.

Τις πρώτες ημέρες του πολέμου στη Μέση Ανατολή, ένα δημοσίευμα που ανέφερε πως η Σοφία Μητσοτάκη γύρισε στη χώρα με ιδιωτικό τζετ και πτήση αξίας χιλιάδων ευρώ, προκάλεσε την έντονη αντίδρασή της.

Αρχικά, μέσω ανάρτησης στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η κόρη του πρωθυπουργού ξεκαθάρισε πως πρόκειται για fake news, και πως επέστρεψε με προγραμματισμένη πτήση επαναπατρισμού της Aegean από το Ομάν, μαζί με πολλούς άλλους Έλληνες.

Μάλιστα, τόνισε ότι ήταν η πέμπτη τέτοια πτήση και εξέφρασε την οργή της για την αναπαραγωγή ψευδών πληροφοριών, προειδοποιώντας ότι θα είχε ήδη κινηθεί νομικά εάν ήξερε ποιος κρύβεται πίσω από το site.

Σοφία Μητσοτάκη: Δημοσίευσε το εισιτήριο της πτήσης της από το Ομάν

Προκειμένου να δώσει ένα τέλος σε όσα έχουν γραφτεί, η Σοφία Μητσοτάκη μάλιστα, δημοσίευσε το boarding pass από την πτήση της στις 6 Μαρτίου, από το Ομάν προς Αθήνα.

«Παρόλο που δεν επιθυμούσα να δώσω συνέχεια σε αυτή τη δυσάρεστη ιστορία, προχωρώ στη δημοσιοποίηση του εισιτηρίου μου από την προγραμματισμένη πτήση charter της Aegean από το αεροδρόμιο του Μουσκάτ στις 6 Μαρτίου», ανέφερε αρχικά.

«Ο λόγος που προβαίνω σε αυτή την ενέργεια είναι ξεκάθαρος: να καταδειχθεί σε όλους η απαράδεκτη τακτική που ακολουθούν διαχρονικά μέσα όπως το συγκεκριμένο. Μια τακτική που επιχειρεί να μετατρέψει το θύμα σε θύτη, να στοχοποιήσει έναν άνθρωπο και στη συνέχεια να τον εξαναγκάσει να απολογηθεί για μια πράξη που δεν διέπραξε», συνέχισε.

«Ελπίζω ότι εδώ ολοκληρώνεται αυτή η αθλιότητα. Αναμένω τη δημόσια απολογία του μέσου και την άμεση απόσυρση του δημοσιεύματος. Σε διαφορετική περίπτωση επιφυλάσσομαι για την άσκηση κάθε νόμιμου δικαιώματός μου», κατέληξε.