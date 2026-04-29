Σοβαρός τραυματισμός ναυτικού στην Αλόννησο: Έπεσε από ύψος 6 μέτρων

Την κινητοποίηση των αρχών προκάλεσε περιστατικό σοβαρού τραυματισμού 40χρονου ναυτικού στην Αλόννησο, ο οποίος χτύπησε κατά τη διάρκεια εργασιών σε Ε/Ο πλοίο.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο ναύτης φέρεται να έπεσε από μεγάλο ύψος, περίπου έξι μέτρων, ενώ εκτελούσε εργασίες πάνω στο πλοίο, το οποίο είχε παρουσιάσει μηχανική βλάβη.

Από την πτώση υπέστη σοβαρές κακώσεις. Αρχικά μεταφέρθηκε στο Περιφερειακό Ιατρείο Αλοννήσου, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Στη συνέχεια, με ελικόπτερο του ΕΚΑΒ που είχε απογειωθεί από την Αθήνα, πραγματοποιήθηκε η αεροδιακομιδή του προς τη Λάρισα και το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ, taxydromos.gr